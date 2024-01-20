Кремль ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию

«Дата еще согласовывается, о ней мы своевременно сообщим», - сказал он.

Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники в администрации президента республики сообщала, что российский лидер посетит страну 12 февраля. Других подробностей его поездки нет.

Ранее Песков заявлял, что личная встреча Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана произойдет рано или поздно, так как важна для отношений стран. Он подчеркивал, что при необходимости президенты могут оперативно провести телефонный разговор.

Политолог Дмитрий Журавлев заявлял «360», что лидеры стран на переговорах обсудят в основном внешнеполитические вопросы. По его мнению, в беседе они также затронут ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы возобновления зерновой сделки.