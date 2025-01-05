05 января 2025, 16:25

Кремль ответил на сообщения о встрече Путина с Трампом и Шольцем

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин не встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент таких планов нет», - сказал он.

Информация о возможных контактах появилась в прессе с подачи депутата бундестага Родериха Кизеветтера. Он заявил, что Шольц посетит Москву в срок до 23 февраля, а встреча Путина с Трампом якобы намечена на март 2025 года.

До этого в Кремле не увидели реальных импульсов для встречи главы России с избранным президентом Соединенных Штатов. Никакие обсуждения по этому поводу не ведутся.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Сербии Александра Вучича провести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что разговоры с «друзьями и партнерами» согласовываются максимально оперативно.

США Кремль Дмитрий Песков Переговоры Владимир Путин
05 января 2025, 16:00
Грудь 19-летней американки стала гигантской после прививки от коронавируса
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Аномальный рост груди со второго до седьмого размера зафиксировали у 19-летней американки после двух инъекций вакцин от коронавируса компании Pfizer. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Национального центра информационных биотехнологий США.

Пациентка рассказала, что заметила увеличение груди через неделю после получения первой дозы препарата, которое сопровождалось покалыванием. Вторая доза только ухудшила ее состояние.

Девушка решилась на пластическую операцию, что вернуть грудь к нормальному размеру. Врачи удалили более 3,5 килограмма ткани из груди пациентки.

Проведенный анализ биоматериала показал, что пациентка столкнулась с редким заболеванием, известным как псевдоангиматозная гиперплазия, при которой фиброзная ткань груди начинает бесконтрольно расти. Во всем мире зарегистрировали только 20 подобных случаев.

Связи с вакциной от коронавируса специалисты не установили, но пообещали, что продолжат исследования, чтобы выяснить, мог ли рост груди стать нежелательной реакцией организма на вакцину.

Они напомнили, что люди, получившие прививки от Pfizer, сталкивались с увеличением лимфатических узлов под мышками, но эта реакция носила временный характер и не могла привести к росту груди.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что созданные на основе мРНК коронавируса вакцины компаний Pfizer и Moderna воспринимались человеческим организмом как инородная информация , которую нужно уничтожить. Так он прокомментировал данные исследования о том, что разработанные вакцины увеличивали риски воспаления сердечной мышцы, образования тромбов и провоцировали неврологические расстройства.

Исследования США Врачи Вакцинация Коронавирус в США Пластические операции Pfizer
05 января 2025, 14:46
Перевозивший сотрудников пограничной службы наехал на бомбу в Пакистане
Читайте нас в: Google Новости
Бомба с дистанционным управлением взорвалась перед автобусом, перевозившим сотрудников пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан. От полученных ранений погибли не менее шести человек, более 40 получили ранения, сообщило со ссылкой на окружную полицию издание Urdu News.

Представитель полицейского управления Рашид Захри подчеркнул, что после детонации автобус загорелся. Взрыв также уничтожил два автомобиля и два мотоцикла, которые ехали по дороге в момент детонации.

«Гражданских, пострадавших в результате теракта, доставили в окружную больницу Тарбат. Раненых сотрудников пограничной службы военные забрали в лагерь для оказания медицинской помощи», - заявил Захри.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил действия боевиков и заявил, что террористы не добьются своих гнусных целей. Ответственность за взрыв взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

В начале ноября смертник привел в действие взрывное устройство на железнодорожном вокзале Кветты в Пакистане. От полученных ранений погибли 27 человек. Взрыв прогремел рано утром, когда около касс скопились пассажиры для покупки билета на экспресс в Пешавар.

Конфликт сепаратистов Белуджистана с официальными властями Пакистана продолжается более 10 лет. Боевики добиваются отделения провинции страны и признания независимости региона от Исламабада.

Терроризм Военные Взрывы Пакистан
05 января 2025, 14:13
Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Глава службы охраны президента Южной Кореи Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять личное огнестрельное оружие в случае необходимости во время противостояния со следователями 3 января, когда правоохранители прибыли в резиденцию президента Юн Сок Еля для его ареста. Об этом заявили в пресс-службе Демократической партии «Тобуро», имеющей большинство в парламенте.

Члены созданного комитета «по расследованию обстоятельств мятежа Юн Сок Еля» выяснили, что следователи отказались от попытки ареста президента из-за наличия огнестрельного оружия у его охранников.

«Начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун тогда отдал приказание стрелять холостыми, если сотрудники охраны начнут проигрывать в давке, и даже применить боевые патроны, если это не поможет», - заявили в партии «Тобуро».

После пяти часов противостояния следователи прекратили исполнение решения об аресте президента страны Юн Сок Еля в связи с невозможностью его реализовать. При этом выданный ордер на арест главы государства остается действительным до 6 января.

Южная Корея Аресты Военное положение в Южной Корее
05 января 2025, 12:52
При крушении вертолета в Индии погибли три человека
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
На западе Индии, в штате Гуджарат, разбился вертолет береговой охраны Dhruv. Три человека погибли, сообщило агентство ANI.

По предварительной версии, причиной крушения летательного аппарата стали технические неполадки, возникшие во время учебного вылета. На борту вертолета находились два пилота и один пассажир. Выжить никому из них не удалось.

Береговая охрана Индии объявила о начале расследования происшествия.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню в штате Техас. После столкновения летательный аппарат вспыхнул и рухнул вниз. На земле его полностью охватил огонь.

В Турции в декабре рядом с заправочной станцией разбился военный вертолет. ЧП произошло в провинции Ыспарта.

В конце октября 2024 года в Кировской области потерпел крушение вертолет санавиации. Находившиеся на борту фельдшеры, пилот и врач погибли.

Вертолеты Индия

Новости по теме