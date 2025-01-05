Кремль ответил на сообщения о встрече Путина с Трампом и Шольцем

«В настоящий момент таких планов нет», - сказал он.

Информация о возможных контактах появилась в прессе с подачи депутата бундестага Родериха Кизеветтера. Он заявил, что Шольц посетит Москву в срок до 23 февраля, а встреча Путина с Трампом якобы намечена на март 2025 года.

До этого в Кремле не увидели реальных импульсов для встречи главы России с избранным президентом Соединенных Штатов. Никакие обсуждения по этому поводу не ведутся.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Сербии Александра Вучича провести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что разговоры с «друзьями и партнерами» согласовываются максимально оперативно.