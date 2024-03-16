Кремль ответил на очередной выпад Байдена в сторону Путина
Соединенные Штаты вряд ли смогут испытывать гордость после очередного выпада президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков.
«Такие выражения не красят глав государств», - отметил он в разговоре с ТАСС.
Американский лидер ранее пытался аргументировать конгрессу необходимость дальнейшей помощи Украине. В своей речи он стал оскорблять российского лидера Владимира Путина , назвав его «бандитом».
До этого Байден публично назвал Путина «сукиным сыном» и обвинил в ядерном шантаже.
Владимир Путин же положительно отозвался о Байдене, не нарушая законов дипломатии. В интервью Такеру Карлсону глава государства назвал американского коллегу профессиональным политиком.