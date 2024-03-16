16 марта 2024, 00:12

Кремль ответил на очередной выпад Байдена в сторону Путина

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты вряд ли смогут испытывать гордость после очередного выпада президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«Такие выражения не красят глав государств», - отметил он в разговоре с ТАСС.

Американский лидер ранее пытался аргументировать конгрессу необходимость дальнейшей помощи Украине. В своей речи он стал оскорблять российского лидера Владимира Путина , назвав его «бандитом».

До этого Байден публично назвал Путина «сукиным сыном» и обвинил в ядерном шантаже.

Владимир Путин же положительно отозвался о Байдене, не нарушая законов дипломатии. В интервью Такеру Карлсону глава государства назвал американского коллегу профессиональным политиком.

Кремль Владимир Путин Джо Байден
15 марта 2024, 23:51
Медведев пожелал президенту Латвии «болтаться на виселице» из-за слов о России
РИА «Новости»
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Участь нацистов могут разделить те, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Таким образом политик ответил на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и призвал уничтожить Россию. В ответ Медведев показал фотографию казни националистов в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.

«Там будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии Ринкевичс, пожелавший смерти России», - написал зампред Совбеза.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики, одним из приоритетов которого стал «разгром России».

Латвия Дмитрий Медведев Военные Россия
15 марта 2024, 23:04
Байден вновь публично оскорбил Путина
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в качестве аргумента для согласования конгрессом запроса о новой помощи Украине привел оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина. Это произошло во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, которое транслировали на сайте Белого дома.

«Я думаю, что большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - сказал Байден.

Американский президент не первый раз делает выпады в сторону российских властей и не только. На прошлой неделе он вплел в свою речь слова про диктатуру российского коллеги Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана.

До этого Байден также раскритиковал Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном».

США Владимир Путин Джо Байден
15 марта 2024, 21:34
Захарова рассказала об активизации Запада во время выборов в России
РИА «Новости»
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Страны Запада беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России. Об этом РИА «Новости»заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это беспрецедентная история, с точки зрения какой-то на грани диверсии активизации коллективного Запада», - отметила она.

По словам дипломата, тема выборов президента стала актуальной не только для России, но и всего мира. Захарова сравнила отношение некоторых стран с «вонючим клопом, который пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески».

Представитель МИД также уточнила, что досрочное голосование прошло в 51 стране. На утро 15 марта за рубежом проголосовали 62 662 россиянина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что усиленные атаки ВСУ на приграничные регионы России связаны с попыткой дестабилизировать обстановку в ходе выборов президента.

Страны Запада беспрецедентно активизировались на фоне выборов президента России. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Россия Запад Выборы
15 марта 2024, 21:26
Захарова ответила президенту Латвии, желающему разрушить Россию
РИА «Новости»
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Цитируя римских ораторов применительно к России, президент Латвии Эдгар Ринкевич продемонстрировал лишь свою безграмотность. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Латышский президент Эдгар Ринкевич написал в социальных сетях фразу на латыни: Russia delenda est. Она является отсылкой к известному выражению «Карфаген должен быть разрушен». Захарова напомнила, что эта фраза принадлежит выдающемуся римскому оратору и государственному деятелю Марку Порцию Катону.

Проблема в том, что, цитируя классика, латышский политик ничего о нем не знает.

«Ликвидировать безграмотность Ринкевича невозможно - он безнадежен. Но за Катона я вступлюсь», - написала Зарахова.

Дипломат напомнила, что Катон Старший критиковал пороки и разврат в высших кругах римского общества и призывал к соотечественников воздержанности и бережливости. В частности, Катон осуждал распространенность гомосексуализма в Риме. А процитировавший его Ринкевич является открытым гомосексуалистом.

«Ринкевич хотел сверкнуть умом, а сверкнул тем, что считает важнее», - сделала вывод Захарова.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики. Одним из приоритетов страны, по мнению Ринкевича, является «разгром России».

Латвия Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ

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