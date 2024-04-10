Кремль отреагировал на решение суда ЕС снять санкции с Фридмана

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить Фридмана и Петра Авена из санкционного листа. Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, указывает ли решение судебной инстанции на здравый смысл или оно политически мотивировано, заявил, что это ни то ни другое.

«Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать», - пояснил он.

В решении суда указали, что Совет ЕС не смог найти доказательства , что предприниматели поддерживали нарушение суверенитета Украины или оказывали финансовую помощь российским должностным лицам.