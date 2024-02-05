Кремль отреагировал на идею создания европейского военного союза без США

По его словам, идея самостоятельного обеспечения безопасности в Евросоюзе обсуждается более 10 лет. Мысль об этом всем не нова, подчеркнул Песков.

«До сих пор у европейцев ничего не получалось, до сих пор все-таки они сохраняли свои натоориентированные подходы », - указал представитель Кремля.

Дебаты на эту тему в Евросоюзе периодически возникают. Россия просто внимательно за этим наблюдает, резюмировал Песков.

Как напомнили «Известия» , премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн призвал создать в Европе военный союз для укрепления собственной безопасности. Он подчеркнул, что ЕС должен быть игроком, а не пешкой на мировой арене. Поэтому политик предложил создать этот оборонительный союз без участия Соединенных Штатов.