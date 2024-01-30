Кремль осудил обвинения Евросоюза против евродепутата Жданок

«Мы это осуждаем решительно. <…> Это никоим образом не соответствует никаким идеалам - так называемым идеалам демократии в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, ситуация похожа на распространение маккартизма в Соединенных Штатах. Песков напомнил, что в свое время в США арестовывали и отправляли в тюрьмы органное количество людей по обвинению в том, что они имеют отношение к коммунистам или к КГБ.

Жданок обвинили якобы в сотрудничестве с российским спецслужбами. Европарламент, по данным СМИ, начал расследование по этому делу.

В мае прошлого года Татьяна Жданок участвовала в митинге против сноса памятника Освободителям. За это депутата задержали в Риге.