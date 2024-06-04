04 июня 2024, 14:22

Кремль оценил запрет на выезд из США экс-разведчику Риттеру

РИА «Новости»
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Запрет американских властей на выезд из страны бывшего разведчика Скотта Риттера необходимо внимательно изучить. Если у него нет личных ограничений, как у частного лица, то такое решение не имеет никаких оснований. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что видел сообщения о жалобе Риттера на выезд из страны, но без конкретных деталей дать оценку не может.

Песков напомнил, что Риттер - бывший сотрудник американских спецслужб, на которых распространяются определенные ограничения даже после отставки, включая выезд за границу, тем более в страну, которую США считают вражеской.

«Но если на него не распространяются никакие личные ограничения, то, конечно, это проявление очередной оголтелой кампании, чтобы препятствовать гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с Россией», - подчеркнул представитель Кремля.

Бывший разведчик США Скотт Риттер объявил, что его сняли с самолета, на котором он планировал улететь в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Отставной офицер добавил, что его задержали сотрудники полицейского управления Нью-Йорка, которые сослались на приказ Госдепартамента. Правоохранители также отобрали у задержанного паспорт и вывели из здания аэропорта.

Внешнеполитическое ведомство США объявило, что не имеет отношения к задержанию Риттера. Изъятие паспорта бывшего разведчика представитель Госдепа прокомментировать отказался, объяснив, что не может давать оценку статуса частного лица.

США Кремль Самолеты Россия
04 июня 2024, 14:17
Свыше 5 тысяч пользователей следили за американским дроном над Черным морем
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Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk засекли над нейтральными водами Черного моря. Информация о БПЛА появилась на сайте Flightradar24.

Судя по информации ресурса, Global Hawk поднялся в воздух с аэродрома Катания на Сицилии, а затем, набрав высоту, направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.

Данные Flightradar указывают, что беспилотник принадлежит ВВС США. Регистрационный номер беспилотника с позывным Forte-12 - 10-2045.

За полетом Forte-12 следили более пяти тысяч пользователей. В 11:39 отслеживание БПЛА на сайте отключили и он перестал отображаться на карте, отметило РИА «Новости».

Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Дрон способен летать на большой высоте более 30 часов, может получать изображения больших участков земли с высоким разрешением в любую погоду и любое время суток.

Также такие БПЛА применяют для поддержки связи в качестве ретрансляторов.

В конце мая глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета Владимир Рогов указывал, что разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов ВСУ по территориям России, прежде всего Крыму и Краснодарскому краю.

США Черное море Беспилотники Крым
04 июня 2024, 12:52
В Кремле назвали США вражеской для России страной
РИА «Новости»
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В современных реалиях Россия стала для США вражеской страной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что это обоюдно.

«Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас», - подчеркнул он.

Комментарий об отношениях двух стран Песков дал на фоне ситуации с бывшим разведчиком морской пехоты США и аналитиком Скоттом Риттером. На американской таможне у него изъяли паспорт, сорвав поездку отставного офицера на Петербургский международный экономический форум. Риттер уверял, что в этом замешан Госдеп.

В американском ведомстве открестились от скандала с поездкой аналитика на ПМЭФ-2024 и заявили, что не могут комментировать статус паспорта частного гражданина США.

США Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия
04 июня 2024, 12:15
Турция увидела в БРИКС альтернативу Евросоюзу
РИА «Новости»
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Членство Турции в БРИКС обсудят на министерской встрече в Нижнем Новгороде. Глава МИД Хакан Фидан заявил, что республика заинтересована во вступлении в эту межправительственную организацию, сообщила газета South China Morning Post.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Так что посмотрим, как пойдет в этом году», - сказал он во время визита в Китай.

Фидан заявил, что БРИКС станет «хорошей альтернативой» Евросоюзу и позволит расширить экономические перспективы. Он подтвердил, что, несмотря на таможенный союз с европейцами, Турция изучит новые возможности сотрудничества с партнерами на других площадках. По информации издания, членство республики обсудят на министерской встрече БРИКС в Нижнем Новгороде.

Турция заявила о планах вступить в БРИКС шесть лет назад на саммите в ЮАР. Политолог Юрий Светов предупредил, что расширение организации займет много времени.

Турция Международные отношения БРИКС
04 июня 2024, 11:26
Группа неизвестных жестко избила в Швейцарии чеченскую боксершу
Global Look Press
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Группа из пяти мужчин набросилась в Швейцарии на чеченскую боксершу Аминат Эльбукаеву. В связи с нападением девушка записала обращение и опубликовала его в Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

На ролике видно, что у спортсменки окровавленное лицо. Она объяснила, что ее избила «группа трусов», и предупредила нападавших о последствиях поступка. Боксерша также на чеченском языке обратилась к матерям нападавших.

«Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что их без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают», - заявила она.

Позже спортсменка сообщила, что нападавших на нее мужчин задержали при попытке выехать из Швейцарии.

Ранее в немецком городе Мангейм злоумышленник набросился с ножом на консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Нападавший попытался зарезать его перед митингом.

Чечня Видео Бокс Instagram Швейцария

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