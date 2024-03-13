Кремль оценил высказывания Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ

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«Мы эти заявления слышали, безусловно. Очевидно, сейчас нам предстоит большая работа. С нашими армянскими партнерами необходимы контакты в рамках ОДКБ на двустороннем уровне. Будем разговаривать и прояснять в русле заявлений, который сделал премьер-министр», - отметил Песков.

Пресс-секретарь отказался отвечать о реакции ОДКБ на слова Пашиняна и напомнил, что Россия не может разговаривать от лица всей организации.

«Но в рамках ОДКБ, конечно, предстоит определенная работа», - заключил он.

Ранее Пашинян пригрозил выходом республики из ОДКБ , если блок не выскажется о суверенных границах Армении.