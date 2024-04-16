16 апреля 2024, 13:47

Кремль оценил сотрудничество России и Турции по Черному морю

Global Look Press
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Россия обсуждает с Турцией очень много разных тем, включая ситуацию на Черном море. Сотрудничество двух стран оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«У нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем», - отметил пресс-секретарь президента.

Агентство Reuters со ссылкой на источник ранее сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией. Песков подчеркнул, что ему нечего сказать по этой теме.

В правительстве Турции заявили, что позиция государства по недопуску военных кораблей в Черное море остается неизменной.

Черное море Кремль Турция Россия
16 апреля 2024, 14:36
Иран пообещал мгновенно ответить на новую атаку Израиля
Global Look Press
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Армия Израиля совершила большую ошибку, атаковав консульство Ирана в Сирии. На следующий подобный удар ответят в течение нескольких секунд, а не дней, заявил IRNA замглавы иранского МИДа Али Багери Кани.

«Если сионистский режим достаточно рационален, он не повторит такой ошибки, потому что Иран даст более жесткие и срочные меры. У сионистов больше не будет 12 дней, и ответ, который они получат, будет измеряться не днями и часами, а секундами», - сказал он.

Али Багери Кани заявил, что атака в Дамаске стала стратегической ошибкой Израиля. По его мнению, она предоставила легитимный повод для серьезной проверки военных и оборонных возможностях Ирана.

При ударе ЦАХАЛ по Дамаску в начале апреля погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Спустя две недели Иран выпустил по Израилю десятки ракет и беспилотников.

RT сообщил, что в случае ответного удара израильской армии придется действовать без помощи США.

Израиль Международные отношения Иран Ближний Восток
16 апреля 2024, 11:23
Россия и Белоруссия установили рекорд товарооборота
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Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2023 года достиг рекордных 4,2 триллиона рублей. Об этом рассказал зампред правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

«В 2023 году установлен очередной рекорд, рекордный показатель взаимного товарооборота - 4,2 триллиона российских рублей, или почти 150 миллиарда белорусских рублей», - процитировали его «Известия».

Мишустин добавил, что за год вдвое вырос объем транзитных перевозок - он составил 20 миллионов тонн. Даже в условиях санкции наращивается экспорт товаров из Белоруссии на внешние рынки с помощью российской транспортной инфраструктуры, подчеркнул премьер.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что Россия и Белоруссия вместе реализуют космический проект. Кроме того, Белоруссия готова поучаствовать в создании российской космической станции. Помимо этого, две страны совместно разработают и выпустят в производство двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей».

Белоруссия Рекорды Россия Михаил Мишустин
16 апреля 2024, 09:38
Россиян предупредили о риске попадания под закон ЕС об обходе санкций
Global Look Press
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При нарушении закона об обходе санкций Евросоюз вправе расширить свою юрисдикцию в отношении уголовного преследования. Об этом сообщил РБК со ссылкой на экспертов.

Совет ЕС на минувшей неделе утвердил директиву о наказании за попытки обхода санкций. Согласно документу, уголовная ответственность наступит за нарушение закона не только на территории Евросоюза, но и если преступление совершил гражданин одного из государств Европы в другой стране.

«Следовательно, преступление в этом случае может быть совершено и за пределами конкретной страны ЕС или самого ЕС в целом», - пояснил управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Установленный критерий о преступлении, совершенном «целиком или частично в пределах территории страны ЕС» будет иметь много подводных камней, заверил брюссельский партнер WJ Avocats, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Он подчеркнул, что директива пока не имеет четко прописанных правил по определению места совершения преступления.

Страны - участницы Евросоюза будут вправе расширять юрисдикцию по уголовному преследованию на случаи, когда закон нарушили за пределами государства, уточнили эксперты. Самих подсанкционных лиц тоже могут привлечь к уголовной ответственности.

Законы Преступления Санкции Евросоюз
16 апреля 2024, 08:37
Израиль ударит по иранским военным за пределами страны — СМИ
Global Look Press
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ЦАХАЛ отреагирует на удары Ирана по территории Израиля, но ответ будет «ограниченным по масштабам». Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным американских официальных лиц, израильское руководство планирует атаковать иранских военных и их союзников за пределами Ирана. В издании добавили, что Израиль продолжает обсуждать варианты ответа на ракетный обстрел своей территории. Неназванный военный чиновник также подтвердил, что США продолжат помогать ЦАХАЛ.

«Наши силы по-прежнему готовы обеспечивать дополнительную оборонительную поддержку и защиту сил США, действующих в регионе», - указал он.

Ранее газета Washington Post предположила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил «послать сигнал» Ирану. Он рассматривает нанесение удара по цели на иранской территории или кибератаку, подчеркнули в издании.

Руководство Израиля собирается ответить Ирану на ракетный обстрел, но обдумывает варианты, которые не приведут к жертвам и не вызовут недовольство со стороны мирового сообщества, отметили в газете.

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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