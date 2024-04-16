Кремль оценил сотрудничество России и Турции по Черному морю

«У нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем», - отметил пресс-секретарь президента.

Агентство Reuters со ссылкой на источник ранее сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией. Песков подчеркнул, что ему нечего сказать по этой теме.

В правительстве Турции заявили, что позиция государства по недопуску военных кораблей в Черное море остается неизменной.