Президент Молдавии Майя Санду объявила, что подписала указ о начале интеграции страны в Евросоюз. Переговоры начнутся 25 июня на межправительственной конференции властей республики и руководства блока. По ее оценке, результата можно ждать к 2030 году.

Он добавил, что сам процесс обсуждения приема Молдавии в блок быстрым не станет. Среди стран ЕС распространена точка зрения, что расширение из политической мотивации негативно скажется на перспективах самого существования объединения.

«Но это суверенное дело каждого государства. В том числе Молдавии. Многие люди в этой стране считают, что развиваться нужно во всех направлениях и будущие интересы могут быть не только в ЕС, но и на перспективных рынках, как Россия», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что по какой-то причине молдавские власти исключили этот вопрос из повестки дня, что не понравилось большей части населения страны.