25 июля 2024, 13:13

Кремль оценил идею Нетаньяху о создании аналога НАТО

РИА «Новости»
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Конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке вряд ли нужны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о создании аналогичного НАТО альянса.

«Надо понимать детали такой инициативы: это альянс каких стран? НАТО все-таки имеет абсолютно ярко выраженную и системную конфронтационную направленность», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля добавил: нужно понимать детали рассуждений Нетаньяху.

Ранее израильский премьер рассказал, как он видит Ближний Восток. Политик предложил создать «альянс безопасности» , чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана. В блок пригласят страны, которые «нормализуют отношения» с Израилем.

Как сообщал RT , Нетаньяху намерен защищать Израиль любыми средствами. По его словам, желающие видеть безопасный Ближний Восток должны поддержать борьбу израильской стороны против Ирана.

Кремль Израиль Дмитрий Песков Премьеры Россия НАТО Иран Ближний Восток Биньямин Нетаньяху
25 июля 2024, 15:14
Министру из Индонезии приглянулась брошь Захаровой
Global Look Press
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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди захотела брошь как у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Марсуди заявила, что очарована украшением российского дипломата. Глава МИД Сергей Лавров предложил коллеге подарить понравившуюся вещь. Брошь оказалась пришита к одежде Захаровой, после чего Лавров пообещал Марсуди прислать подарок из Москвы.

Позже официальный представитель МИД России в Telegram-канале заявила, что согласилась бы отдать украшение. Она пообещала подобрать достойную брошь и отправить в Индонезию.

Руководитель аппарата министра иностранных дел Индонезии Роллиансиях Соемират ранее объяснила отказ от подписания декларации саммита по Украине. По ее словам, итоговое коммюнике могло стать эффективным, если бы во встрече участвовала Россия.

Мария Захарова Индонезия МИД РФ
25 июля 2024, 14:16
«Недоразвитые ноги торчали из груди». В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями
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Необычный младенец с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками появился на свет в Индии. Спустя пару часов после рождения ребенок умер, сообщило издание Daily Mail.

Мать ребенка - 38-летняя Рама Деви. Женщину срочно доставили ​​в сельскую больницу, когда у нее начались схватки. Медперсонал и местные жители были потрясены: ребенок родился сросшимся с другим телом, которое не было полностью развито .

«Недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка», - написали авторы материла.

Вид новорожденного настолько испугал врачей, что те вынесли его на улицу. Сами роды прошли без осложнений, но во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику, поэтому состояние ребенка стало неожиданностью.

Новорожденный не мог приложиться к груди матери. Прожил младенец всего около пяти часов.

Ранее в Великобритании у женщины родился ребенок без анального отверстия. За год мальчику пришлось перенести в общей сложности шесть операций. Еще один аномальный случай зафиксировали в Китае. В мозге годовалой девочки врачи обнаружили 10-сантиметровый недоразвитый плод ее близнеца. Зародыш развивался в теле ребенка продолжительное время, соединившись с его кровеносной системой. У плода успели сформироваться верхние конечности и даже ногти.

Дети Беременность Индия Больницы Врачи Женщины
25 июля 2024, 14:14
НАТО обвинили в разрушении архитектуры безопасности в Европе
Global Look Press
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Стремление НАТО расширить свое влияние закончилось разрушением архитектуры безопасности, которую долгое время выстраивали Россия и Европа. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.

Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий пыталась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом, но этому помешали амбиции альянса.

«Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году», - добавил эксперт.

По его словам, из-за действий блока Россия «разозлилась» и переключилась на сотрудничество с Востоком.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган рассказал, что Североатлантический альянс пытается нажиться на украинском кризисе и затянуть конфликт с РФ, сообщил RT.

Ирландский журналист Чей Боуз в июле указал, что Запад боится Россию и завидует ей. Он высказал мнение, что западные государства уже долгое время мечтают «разорвать и подчинить» страну.

Дипломатия Европа Россия НАТО
25 июля 2024, 13:47
«Стали настоящей империей лжи». Китай обвинил США в корысти
Unsplash
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Соединенные Штаты стали настоящей империй лжи, заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган. Его слова привели на сайте министерства.

По словам чиновника, США идут на обман не только в военной сфере. Ложь фактически проникла им «в костный мозг».

«Они осмеливаются выдумывать любую ложь ради своих корыстных интересов», - отметил Сяоган.

Такие действия Соединенных Штатов сказываются на их внешней политике, заключил министр.

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью RT заявил, что власти США своими действиями попирают нормы собственной конституции.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил Запад во лжи о якобы вмешательстве России в выборы в США. Подобный обман американцы уже использовали в 2020 году.

США Китай

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