Кремль объяснил снижение позиций партии Макрона
Партия французского президента Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции, вероятнее всего, населению что-то не нравится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
Он отметил, что Кремль видит определенные тенденции. Партия Макрона набрала гораздо меньше голосов, чем правый альянс.
«Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», - подчеркнул он.
При этом Песков заметил, что говорить о возможности отставки Макрона еще преждевременно, потому что сами выборы еще не состоялись.
Партия президента Франции «Ренессанс» набрала в два раза меньше голосов на выборах, чем ее оппонент - «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После результатов выборов Макрон объявил о роспуске Национального собрания республики.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на несостоятельность президента Франции.