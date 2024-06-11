11 июня 2024, 14:28

Кремль объяснил снижение позиций партии Макрона

Global Look Press
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Партия французского президента Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции, вероятнее всего, населению что-то не нравится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что Кремль видит определенные тенденции. Партия Макрона набрала гораздо меньше голосов, чем правый альянс.

«Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», - подчеркнул он.

При этом Песков заметил, что говорить о возможности отставки Макрона еще преждевременно, потому что сами выборы еще не состоялись.

Партия президента Франции «Ренессанс» набрала в два раза меньше голосов на выборах, чем ее оппонент - «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После результатов выборов Макрон объявил о роспуске Национального собрания республики.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на несостоятельность президента Франции.

Кремль Дмитрий Песков Эммануэль Макрон
11 июня 2024, 14:36
Умер открывший статин японский биохимик Акира Эндо
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В Токио умер 90-летний почетный профессор биохимии Акира Эндо, открывший вещество «статин» и удостоенный за это ряда международных премий. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ученого не стало 6 июня. По данным источника издания, смерть наступила в доме престарелых.

Эндо окончил факультет сельскохозяйственных наук в университете Тохоку, трудился в фармацевтической компании, потом стал профессором Токийского университета сельскохозяйственных и технологических наук. В 1970-х годах Акира Эндо занялся разработкой лекарства, снижающего уровень холестерина в крови. В 1973-м он обнаружил такое вещество, производимое синей плесенью, и тем самым открыл путь для разработки статиновых препаратов.

В январе 2024 года в возрасте 77 лет скончался геронтолог Владимир Хавинсон , который открыл пептиды и тем самым спас жизни более 100 миллионов человек.

Япония Ученые Наука
11 июня 2024, 14:33
Макрон отказался уходить в отставку
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует уходить в отставку вне зависимости от того, какими будут результаты внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Журналисты задали французскому лидеру вопрос о том, не придется ли ему уйти в отставку из-за поражения партии «Возрождение» и победы правой партии «Национальное объединение» (RN). Макрон отметил, что вряд ли политическая сила будет требовать его ухода с должности президента.

«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», - подчеркнул он.

Ранее Макрон принял решение распустить парламент и объявить внеочередные выборы. Европейская пресса предположила, что глава государства может оставить должность в ближайшее время. На выборах партия Макрона набрала вдвое меньше голосов, чем фракция «Национальное объединение».

Отставки Эммануэль Макрон Франция Выборы
11 июня 2024, 14:31
Пограничники Молдавии надорвали у «неблагонадежных» сограждан паспорта
РИА «Новости»
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Пограничники в аэропорту Кишинева задерживают на несколько часов приехавших из России сограждан. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Еще и надрывают паспорта у тех граждан Молдавии, кого они считают неблагонадежными», - сообщила она.

Ранее в аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу. Политика не отпускали около трех часов, якобы у него нашли запрещенные предметы.

Также была попытка задержать главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул после возвращения из России. Ее хотели допросить, но передумали.

Паспорта Мария Захарова Молдавия Россия МИД РФ
11 июня 2024, 14:30
Россия и Иран продолжат развивать сотрудничество
Global Look Press
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Россия продолжит партнерство с Ираном, хотя работа над двусторонним Всеобъемлющим договором временно приостановится. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном и, соответственно, дальше совершенствовать нашу правовую базу между двумя государствами», - процитировало его РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, приостановка работы над соглашением «не меняет картину дня». График сместится из-за президентских выборов в Иране, которые могут повлечь кадровые перестановки, пояснил Песков.

О том, что Россия и Иран намерены продолжать работать над договором, ранее сообщили и в МИД РФ.

Дмитрий Песков Отношения Россия Иран

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