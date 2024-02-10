Кремль не увидел желания США начать переговоры с Россией

Он подчеркнул, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером публиковалось не для властей США. По его словам, Кремль и ранее доносил до Белого дома позицию России.

«Власти США прекрасно знают нашу позицию, они прекрасно знают все основные посылы Путина», - объяснил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию Запада на интервью с Путиным. Она напомнила, что Белый дом призвал американцев не смотреть беседу российского лидера с Карлсоном. Заявление США продемонстрировало лживость американских властей в вопросах демократии и свободы слова, подчеркнула дипломат.