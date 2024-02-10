10 февраля 2024, 11:21

Кремль не увидел желания США начать переговоры с Россией

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Кремль не зафиксировал со стороны Белого дома желания и воли к проведению переговоров с Россией. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером публиковалось не для властей США. По его словам, Кремль и ранее доносил до Белого дома позицию России.

«Власти США прекрасно знают нашу позицию, они прекрасно знают все основные посылы Путина», - объяснил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию Запада на интервью с Путиным. Она напомнила, что Белый дом призвал американцев не смотреть беседу российского лидера с Карлсоном. Заявление США продемонстрировало лживость американских властей в вопросах демократии и свободы слова, подчеркнула дипломат.

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10 февраля 2024, 11:37
Песков назвал главное в интервью Карлсона с Путиным
РИА «Новости»
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Огромное число просмотров интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону еще не означает поддержку со стороны Запада. Но это точно хорошая возможность быть услышанным, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что беседа репортера с российским лидером набрала за сутки более 100 миллионов просмотров в соцсети X. По его мнению, позиция главы государства может не понравиться жителям Запада. Для Кремля важно, чтобы Путина услышали в других странах, подчеркнул Песков.

«Если он (Путин - прим. ред.) будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Кремль проинформировал руководство США о позиции России, а интервью поможет донести мнение Путина до обычных американцев.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс высоко оценил беседу Карлсона с российским лидером. Он назвал интервью потрясающим и поделился ссылкой на него.

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10 февраля 2024, 11:00
Шольц высмеял интервью Путина Карлсону
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал «смехотворным» и «лживым» интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«Мы увидели смехотворное интервью Путина <…>. Он всегда говорит много лжи об истории этого [конфликта]», - заявил Шольц.

Аналогичную позицию он высказал в соцсети Х. Однако пользователи не поддержали канцлера, призвали прекратить быть марионеткой Соединенных Штатов и не позорить свою страну, а вместо этого прислушаться к Путину.

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х только за сутки посмотрели более 150 миллионов раз, около 269 тысяч человек сделали репост. При этом Белый дом, Госдепартамент и СМИ призвали американцев не смотреть это видео. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой , эта реакция «изобличает лживость их подходов» и перечеркивает их попытки «наделить себя функцией морального мерила».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал «смехотворным» и «лживым» интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Заявление опубликовали на сайте Белого дома.

Германия Владимир Путин Джо Байден Олаф Шольц Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 10:42
Активисты чуть не сорвали выступление Хиллари Клинтон в Колумбийском университете
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Активисты едва не сорвали выступление бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Они назвали ее «военным преступником», следует из записи, опубликованной Fox News.

Едва Клинтон поднялась на трибуну, один из протестующих выкрикнул: «Хиллари Дайан Родэм Клинтон, <…> вы военный преступник. Люди Ливии, Ирака, Сирии, Йемена, Палестины <…> и США никогда не простят вас». Экс-госсекретарь США отметила, что крики «не решают проблем». Организаторы выступления попросили вывести активиста из зала. По дороге он выкрикнул: «Свободу Палестине!» Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Хиллари Клинтон всегда, не сдерживаясь, высказывается о том, что ей не нравится, «источает яд» и подвергает жесточайшей критике «все, что делает международное сообщество нормальным». Цеков назвал Клинтон «токсичным политиком» и обвинил в несдержанности.

Перед этим Хиллари Клинтон обвинила Россию в расширении НАТО.

США Ливия Сирия Ирак Палестина
10 февраля 2024, 09:12
Стало известно, когда Турция выступит в суде ООН по делу о геноциде в Газе
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Турция сделает заявление в Международном суде ООН в Гааге на слушаниях по делу Израиля 26 февраля. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

На слушаниях будут разбираться правовые последствия действий израильской армии в секторе Газа.

«Турция выступит с заявлением на слушаниях в Международном суде ООН, посвященных правовым последствиям действий Израиля на оккупированных палестинских территориях», - указал телеканал.

Ранее ЮАР направила в Международный суд ООН в Гааге обращение из-за действий Израиля в отношении палестинцев. Израильское руководство обвинили в ведении политики апартеида.

Суд обязал Израиль наказать виновных в геноциде в палестинском анклаве, освободить заложников и не препятствовать поставкам гумпомощи мирному населению региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал обвинения и назвал их ложными и возмутительными. Суд удовлетворил почти все требования ЮАР, за исключением прекращения боевых действий и вывода войск из сектора Газа.

Турция Израиль Суд ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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