Кремль не согласился с критикой Армении в адрес ОДКБ

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По его словам, лучше двусторонних механизмов и ОДКБ у Армении ничего нет. Официальный представитель Кремля добавил, что Россия болеет сердцем за армян в Нагорно-Карабахской Республике и продолжает оказывать гуманитарную помощь.

«Мы абсолютно не согласны со словами премьер-министра Армении [Никола] Пашиняна о том, что решение Армении присоединиться к Римскому статуту было связано с „недостаточностью“ инструментов ОДКБ», - подчеркнул Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о возможном выходе страны из ОДКБ. Он возложил на Россию ответственность за то, что она якобы не смогла урегулировать конфликт Азербайджана и Армении в Карабахе.

Ситуация в этом регионе стала примером того, что структуры безопасности , в которые входит Армения, «стали неэффективными», считает Пашинян.