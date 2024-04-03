Кремль не рассматривал вопрос поездки Путина на саммит G20

«Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия», - заявил официальный представитель Кремля.

В декабре советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что страна хочет присутствия Путина на саммите «Большой двадцатки», который должен пройти во второй половине 2024 года в Рио-де-Жанейро. Бразильский лидер Лула да Силва сообщал, что президенту России направят официальное приглашение на саммит , несмотря на ордер Международного уголовного суда.