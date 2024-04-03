03 апреля 2024, 12:46

Кремль не рассматривал вопрос поездки Путина на саммит G20

Global Look Press
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Вопрос возможной поездки президента Владимира Путина на саммит G20 пока не рассматривали. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Будем дальше наблюдать за тем, какие решение примет бразильская сторона, так как они организаторы мероприятия», - заявил официальный представитель Кремля.

В декабре советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что страна хочет присутствия Путина на саммите «Большой двадцатки», который должен пройти во второй половине 2024 года в Рио-де-Жанейро. Бразильский лидер Лула да Силва сообщал, что президенту России направят официальное приглашение на саммит , несмотря на ордер Международного уголовного суда.

Саммиты Кремль G20 Владимир Путин
03 апреля 2024, 12:23
Сотни людей оказались заблокированы в горах после землетрясения на Тайване
Global Look Press
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Около одной тысячи человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения. О происходящем сообщило Центральное информационное агентство острова.

В парке находятся 215 туристических групп, в число которых входит 680 человек. В населенных пунктах, расположенных на территории Тароко, проживают более 300 человек. Еще 120 являются сотрудниками парка.

По данным РИА «Новости», число погибших в результате землетрясения на Тайване достигло девяти человек, 821 получил ранения.

Стихийное бедствие обрушилось на остров 3 апреля. Землетрясение оказалось самым мощным на Тайване за последние 25 лет. Сила подземных толчков достигла 7,7 балла, что привело к оползням, отключению электричества и обрушению зданий.

Землетрясения Тайвань
03 апреля 2024, 12:02
Макрон предлагал Байдену и Шольцу перейти красные линии в отношениях с Россией
Global Look Press
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Французский президент Эммануэль Макрон призывал канцлера Германии Олафа Шольца и лидера США Джо Байдена «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к России», но те отвергли предложение. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

По данным неназванных чиновников, Макрон проводил телефонные переговоры с коллегами из Германии и США, и в процессе затронул тему контактов с Россией.

«Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада - так называемые красные линии - и вместо этого заставить Кремль гадать», - указали в газете.

По мнению президента Франции, его стратегия позволила бы оставить «все военные варианты на столе».

Ранее глава национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве допустила возможность отправки французский военных на Украину. Такое заявление она сделала во время брифинга в Одессе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Браун-Пиве напомнила, что о возможной отправке войск для помощи ВСУ уже говорил Макрон.

Германия США Эммануэль Макрон Россия Джо Байден Олаф Шольц
03 апреля 2024, 12:00
Реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе» назвали неадекватной
РИА «Новости»
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Реакция президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье была неадекватной, однако характерной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами из государств — членов ШОС в Астане.

«Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти», - процитировало его РИА «Новости».

Патрушев добавил, что в Словакии прямо утверждают: Украина уже долгое время укрывает на своей территории представителей ИГИЛ* и использует их в своих целях.

Теракт в «Крокусе» , случившийся 22 марта, унес жизни 144 человек (среди них шестеро несовершеннолетних ), еще более 550 пострадали.

Восемь детей остались круглыми сиротами.

По словам Николая Патрушева, после ЧП в России началась волна ложных звонков о минировании , поступающих с Украины, * «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

Владимир Зеленский Совет безопасности РФ Теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 11:41
Теракт в «Крокусе» сопровождало подготовленное освещение в западных СМИ
РИА «Новости»
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Теракт в «Крокус Сити Холле» хорошо организовали: массовый расстрел людей освещали западные СМИ по заранее срежиссированному сценарию. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле», - заявил он.

Террористы напали на людей в концертном зале вечером 22 марта. Они в упор расстреливали без разбора мужчин, женщин и детей. В результате теракта погибли более 140 человек, еще свыше 550 получили различные ранения и травмы.

Ранее Патрушев заявил, что следы теракта привели к украинским спецслужбам. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия при необходимости направит Украине отдельную ноту по преступлению в «Крокус Сити Холле».

Россия Теракт в «Крокусе»

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