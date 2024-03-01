Кремль не пытался «обратить в свою веру» журналиста Карлсона
Никто в России не пытался обратить в свою веру американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента Владимира Путина. Об этом в ходе традиционного брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Карлсон - американец, у него другое мировоззрение. Журналист со многими вещами, которые свойственны России, не согласен.
«Но факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру», - подчеркнул Песков.
Он добавил, что ни у кого не было таких планов. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова Карлсона о том, что денацификация - это ребячество.
При этом Песков указал на желание журналиста слушать и доносить до своей аудитории разные позиции, даже если он с ними не согласен. И именно этим он отличается от своих коллег, подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.
Глава государства во время интервью Карлсону много говорил об истории российской государственности, а также передал ему документы , связанные вхождением украинских земель в состав Московского царства.