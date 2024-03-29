Кремль не получал сообщений из Румынии о найденном беспилотнике

«Нет, нам ничего не известно об этом», - сказал он.

Минобороны Румынии объявило, что вечером 28 марта на берегу Дуная в населенном пункте Инсула-Маре обнаружили обломки аппарата, предположительно беспилотника. В 2023 году министр обороны страны Анджел Тылвар заявлял, что из-за работы украинских ПВО в страну попадали обломки сбитых дронов. В частности, в декабре БПЛА рухнул в нежилой зоне рядом с приграничной деревней Гринду , и посла России вызывали в МИД.

В Румынии построят крупнейшую военную базу НАТО, сообщил RT. Проект оценили в 2,5 миллиарда евро. Объект планировали открыть к 2040 году, после расширения 57-й авиабазы собственных военно-воздушных сил.