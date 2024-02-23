Кремль не получал объяснений Армении по приостановке участия в ОДКБ
Армения не предоставила Кремлю официальных объяснений после слов премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что в сложившейся ситуации важно понять детали.
«Поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все», - сказал Песков.
Армянский премьер Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, подписавшие договор стороны якобы не выполнили его. При этом секретариат организации не получал заявления о заморозке участия Армении.
По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, государство приостановило участие в ОДКБ из-за давления со стороны Запада , в первую очередь - Франции. Кроме того, причиной могла стать провальная политика Пашиняна.