23 февраля 2024, 12:19

Кремль не получал объяснений Армении по приостановке участия в ОДКБ

РИА «Новости»
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Армения не предоставила Кремлю официальных объяснений после слов премьер-министра Никола Пашиняна о приостановке участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в сложившейся ситуации важно понять детали.

«Поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все», - сказал Песков.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о приостановке членства страны в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, подписавшие договор стороны якобы не выполнили его. При этом секретариат организации не получал заявления о заморозке участия Армении.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, государство приостановило участие в ОДКБ из-за давления со стороны Запада , в первую очередь - Франции. Кроме того, причиной могла стать провальная политика Пашиняна.

Армения Кремль Дмитрий Песков Россия ОДКБ
23 февраля 2024, 12:17
Заморозку Арменией участия в ОДКБ связали с давлением Запада
РИА «Новости»
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Армения заморозила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за давления Запада. Таким мнением в беседе с Lenta.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат прокомментировал решение армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции», - подчеркнул парламентарий.

Он также объяснил заморозку Арменией участия в ОДКБ провальной политикой Пашиняна, в том числе попыткой обвинить ОДКБ и Россию в произошедшем в Нагорном Карабахе. При этом решение Армении не скажется на работе организации, считает Чепа.

Никол Пашинян 23 февраля объявил о заморозке участия в Армении в ОДКБ. Он заявил, что стороны, подписавшие договор о коллективной безопасности, якобы не выполнили его.

В секретариате ОДКБ сообщили, что не получали заявление о приостановке членства Армении. Там добавили, что Пашинян, вероятно, имел ввиду отказ страны от участия в мероприятиях организации, а не выход из нее.

Армения Запад ОДКБ
23 февраля 2024, 10:39
Франция пообещала поставить Армении ракеты для ПВО
Unsplash
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Франция готова предоставить Армении ракеты для систем противовоздушной обороны при острой нужде. Об этом заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню, сообщило РИА «Новости».

«О ракетах малой, средней и иной дальности. Если <…> Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», - сказал глава французского военного ведомства.

Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении. Он уверен, что мир между двумя странами немыслим. Лидер республики объявил о заморозке участия Армении в Договоре о коллективной безопасности 23 февраля.

При этом ранее в центре Еревана прошел митинг с требованием отставки Пашиняна. Но власти заявили, будто призывы к перевороту в Армении устроила Россия.

Армения Ракеты Франция ПВО Азербайджан
23 февраля 2024, 09:57
Секретариат ОДКБ опроверг сообщение о приостановке членства Армении
РИА «Новости»
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Секретариат ОДКБ не получал заявление о приостановке членства Армении в организации. Об этом сообщило РИА «Новости».

В секретариате организации добавили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян мог иметь в виду неучастие страны в мероприятиях ОДКБ, а не выход из структуры.

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время», - указали в пресс-службе.

Пашинян объявил заморозке участия Армении в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, стороны, подписавшие договор о коллективной безопасности в отношении Армении, не выполнили его.

«Посмотрим, что будет дальше», - высказался Пашинян.

Он также назвал маловероятным мирное сосуществование Армении и Азербайджана, обвинив руководство соседней страны в подготовке войны.

Армения ОДКБ
23 февраля 2024, 08:45
Белый дом назвал премьера Нидерландов «прекрасным генсеком НАТО»
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Премьер Нидерландов Марк Рютте станет отличным генеральным секретарем НАТО. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что США поддержали кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО и проинформировали об этом союзников по альянсу.

«Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО», - подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что на пост генерального секретаря Североатлантического альянса будет выдвигаться глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации Die Welt , против этого выступил канцлер Германии Олаф Шольц. В издании отметили, что кандидатуру фон дер Ляйен выдвигал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позицию Шольца поддержали и некоторые западные политологи. Например, возможное назначение главы ЕК на пост генсека НАТО раскритиковал венгерский эксперт Георг Шпетле. Он объяснил, что проукраинская позиция фон дер Ляйен принесет много вреда при высокой должности в альянсе.

США Белый дом в США НАТО Нидерланды

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