Кремль не нашел в программе сотрудничества НАТО с Украиной никаких новаций

«Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что эти действия НАТО носят провокационный характер относительно опасений России о своей безопасности.

Украина не вступит в НАТО и Евросоюз, пока не выполнит обязательные условия и не заручится поддержкой всех участников альянсов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой и пресс-конференции в Брюсселе.