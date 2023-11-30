30 ноября 2023, 12:18

Кремль не нашел в программе сотрудничества НАТО с Украиной никаких новаций

РИА «Новости»
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В программу сотрудничества НАТО и Украины не включили ничего принципиально нового. Альянс подтвердил, что намерен продолжать работать с этой страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Было совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что эти действия НАТО носят провокационный характер относительно опасений России о своей безопасности.

Украина не вступит в НАТО и Евросоюз, пока не выполнит обязательные условия и не заручится поддержкой всех участников альянсов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой и пресс-конференции в Брюсселе.

Дмитрий Песков НАТО Украина
30 ноября 2023, 15:28
Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины
Unsplash
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Теплоэлектроцентраль на юге Украины повредили ночные взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрэнерго».

«Была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены», - указали в компании.

К работе подключили блок на одной из тепловых электростанций. Пока энергии хватает, заверили в «Укрэнерго».

Потребителей также предупредили, что утром 30 ноября из-за непогоды оставался обесточенным 191 населенный пункт. Вечером, с 16:00 до 18:00, возможен дефицит электроэнергии.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо», - добавили в «Укрэнерго».

Вечером 29 ноября серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Украинские паблики сообщали, что в сторону Черноморска и Одессы летели беспилотники. Ночью 30 ноября поступали данные о взрывах Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу.

Электричество Украина
30 ноября 2023, 15:18
Казахстан опроверг покупку слишком дорогих французских истребителей Rafale
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Казахстан предпочел французским истребителям Rafale российские Су-30СМ. Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению — начальник Главного Управления вооружения Ержан Нильдибаев заявил на брифинге, что закупку у Dassault Aviation никогда не обсуждали. Его процитировал сайт zakon.kz.

Казахстан предпочел французским истребителям Rafale российские Су-30СМ. Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны по вооружению - начальник Главного Управления вооружения Ержан Нильдибаев заявил на брифинге, что закупку у Dassault Aviation никогда не обсуждали. Его процитировал сайт zakon.kz.

«Хочу вас огорчить, никаких переговоров по данному вопросу не проводилось. Планов таких не было. Хороший самолет, хорошая машина, но очень дорогая», - сказал он.

Представитель Минобороны заявил, что по соотношению цены и качества Казахстан выбрал Су-30СМ. Ержан Нильдибаев анонсировал закупку шести этих самолетов в начале 2024 года. Армия получит также военно-транспортный самолет А-400М, батареи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2К» и «Тор-2М», транспортно-боевые вертолеты Ми-35 и Ми-171Ш.

От истребителей Rafale французской компании Dassault Aviation отказался Алжир. Военные выбрали российский Су-30 за мощный двигатель, большую нагрузку и увеличенную зону покрытия.

Казахстан Истребители Самолеты Франция
30 ноября 2023, 15:16
Зеленский не сможет подписать закон о призыве из-за страха перед украинцами
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Президент Украины Владимир Зеленский боится утверждать закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, потому что это может вызвать негативную реакцию украинцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам главы исследовательского института Penta в Киеве Владимира Фесенко, подписание закона может настроить население против украинского руководства, которое планирует продолжать боевые действия.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения „мир любой ценой“», - указал эксперт.

Депутат Рады Роман Костенко заявил, что парламент принял закон, поэтому формально он уже вступил в силу. Парламентарий также признался, что с призывом на Украине возникли трудности.

Ранее председатель Совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации реестр избирателей. Он отметил, что это упростит призыв, так как в этих списках находится «наиболее правдивая информация».

Владимир Зеленский Украина Армия
30 ноября 2023, 15:04
Карты «Мир» начали принимать в Лаосе
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Карты платежной системы «Мир» начали принимать в Лаосе. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в азиатской стране Владимир Калинин.

«Некоторые банки уже принимают карты „Мир“, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», - информировал он.

Дипломат выразил надежду на то, что Лаос станет пользоваться большей популярностью у российских туристов после открытия дополнительных авиарейсов. Калинин назвал эту страну самобытной и дружелюбной и назвал «неоправданным» то, что многие путешественники игнорируют ее. Посол отметил, что 2024 год в Лаосе объявили Годом туризма.

Карты «Мир» уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане и других странах. В ноябре их начали принимать в Венесуэле.

Интерес к подключению к российской платежной системе проявили, в частности, в Египте, Иране, Индонезии, Эфиопии.

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев назвал законными планы российских банков размещать в других странах терминалы для оплаты картой «Мир».

Банки Россия Азия

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