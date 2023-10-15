Кремль не исключил отдельную встречу Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

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Участие президента России Владимира Путина в форуме «Один пояс - один путь» в Китае даст возможность провести частную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на форум приедут достаточно большое количество глав государств, но российский лидер станет главным гостем главы Китая.

«В том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений», - заявил Песков.

Президент России Владимир Путин назвал главной темой своего визита в Китай сотрудничество в рамках проекта «Один пояс - один путь». Он подчеркнул, что поездка обсуждалась давно и несколько раз анонсировалась.

Глава государства добавил, что Россия заинтересована в расширении не только двусторонних отношений, но и развитии большого евразийского партнерства.

Международный форум «Один пояс - один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Инициатива председателя КНР Си Цзиньпина реализуется с 2013 года и предусматривает расширение торгово-инвестиционного сотрудничества с участием заинтересованных стран и международных организаций.