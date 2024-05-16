Кремль назвал взаимодействие России и Китая балансирующим элементом

Взаимодействие России и Китая на мировой арене в рамках интеграционных форматов стало серьезным балансирующим элементом. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Взаимодействие Москвы и Пекина на международной арене в контексте интеграционных форматов, в контексте международных организаций является серьезным балансирующим элементом», - сказал он.

По его словам, этот элемент взаимодействия держит в балансе неспокойную мировую повестку дня. Поэтому именно КНР стала первой страной, которую глава государства посетил с официальным визитом после инаугурации.

Песков отметил, что в ходе выступления на узком составе переговоров президент России Владимир Путин указал на неконфронтационный характер отношений с Китаем. По мнению главы государства, это абсолютно идеальное качество двусторонних отношений , которые направлены на повышение благосостояния народов двух стран.