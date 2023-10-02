Кремль назвал временным явлением бюджет США без помощи Украине

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«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», - сказал он.

Президент США Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней - на время приостановки работы правительства с 1 октября. В документ не включили расходы на помощь Украине. Это решение неприятно удивило главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля , который пообещал, что в отличие от Штатов Евросоюз нарастит объемы поддержки.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заверил, что США не откажутся от своей стратегии и продолжат помогать Украине. Одобрение бюджета без этой статьи расходов он назвал игрой на публику.