Кремль назвал временным явлением бюджет США без помощи Украине
В США рассмотрели проект временного бюджета и не включили в него пункт о поддержке киевского режима. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что это временно. Он заявил на брифинге, что Белый дом продолжит помогать Украине, сообщили «Известия».
«Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт», - сказал он.
Президент США Джо Байден утвердил проект бюджета на 45 дней - на время приостановки работы правительства с 1 октября. В документ не включили расходы на помощь Украине. Это решение неприятно удивило главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля , который пообещал, что в отличие от Штатов Евросоюз нарастит объемы поддержки.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заверил, что США не откажутся от своей стратегии и продолжат помогать Украине. Одобрение бюджета без этой статьи расходов он назвал игрой на публику.