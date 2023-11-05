Кремль назвал условия для встречи президентов России и США
Чтобы встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась, нужно соблюсти определенные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Сворачивание отношений двух стран произошло по инициативе американцев. Лидер Соединенных Штатов должен в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, заявил официальный представитель Кремля.
«И тогда будут вызревать условия для такой встречи», - добавил Песков.
Он подчеркнул, что общение президентов США и России может произойти при обоюдном желании. Путин неоднократно заявлял о готовности к любым контактам, заключил пресс-секретарь президента.
До этого Песков сообщил, что российско-американские отношения находятся на нуле. Однако в дальнейшем России и США придется возобновить диалог, так как от этих стран зависит мировая и стратегическая стабильность.