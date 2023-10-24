Кремль назвал условие для завершения конфликта Израиля и ХАМАС

Россия не меняла свою позицию по отношению к конфликту на Ближнем Востоке и сохранила регулярный диалог и обмен мнениями с властями Израиля. Как сообщил РБК , такой комментарий дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о выраженном Министерством иностранных дел Израиля недовольстве послу в Тель-Авиве Анатолию Викторову о роли России в конфликте и призыву к сбалансированной позиции.

Песков подчеркнул, что Россия всегда выступала с осуждением терроризма и выразила соболезнования родственникам и близким погибших в результате нападения ХАМАС.

«Мы считаем, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев», - добавил представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия всегда выступала за выполнение резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на создании двух самостоятельных и суверенных государств на Ближнем Востоке.

«Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», - подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ ранее заявил о праве Израиля использовать средства для защиты от жестокой атаки, но для решения вопроса с палестинцами, по его словам, необходимо использовать только дипломатические средства.

Глава государства подчеркнул, что альтернативы формулы ООН по формированию двух суверенных государств не существует. Поэтому Израилю нужно согласиться с созданием Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

В минувший понедельник, 23 октября, стало известно, что в Международный суд ООН поступило заявление от участников Генеральной Ассамблеи международной организации с просьбой о вынесении заключения по резолюции о создании Израиля и Палестины. Заседание пройдет 19 февраля 2024 года.