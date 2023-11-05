05 ноября 2023, 15:07

Кремль назвал помощь Украине излишним грузом для Запада

pxhere.com
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Соединенные Штаты и Европа устали от излишнего груза, которым для них стала поддержка Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля объяснил, что речь идет о финансовом «кормлении» украинских властей, снабжении оружием и боеприпасами.

«И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи», - добавил Песков.

Даже такие мощные в экономическом плане государства, как США, не могут финансировать Украину бесконечно, отметил пресс-секретарь президента России. По его словам, у американцев полно других проблем - внутренний долг и экономическая ситуация в целом.

«Все это в какой-то момент превращается в излишний груз, который они уже не в состоянии нести», - заключил Песков.

Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что США и России придется возобновить диалог. Обе страны несут ответственность за стратегическую и мировую стабильность.

США Европа Украина
05 ноября 2023, 15:57
Иран пригрозил США «серьезным ударом» из-за конфликта в Газе
unsplash.com
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Иран нанесет по США «серьезный удар», если те не прекратят войну в секторе Газа, заявил министр обороны страны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. Его слова привело агентство Tasnim News Agency.

Глава иранского ведомства посоветовал Соединенным Штатам немедленно завершить конфликт между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение боевых действий.

«Иначе США получат серьезный удар», - предупредил Аштиани.

Конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб заявила, что американцы припомнят президенту Джо Байдену его позицию по сектору Газа, если он не призовет Израиль к прекращению огня. Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб назвала американского лидера причастным к геноциду жителей палестинского анклава.

Россия также призвала срочно принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне эскалации палестино-израильского конфликта. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать новых жертв среди мирного населения.

США Иран Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 15:10
Женщины и дети погибли при обстреле жилого квартала в Газе
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Минимум 21 человек погиб в результате израильского удара по жилому кварталу возле порта в городе Газа. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава на странице в Facebook*.

По данным министерства, большая часть убитых - женщины и дети. Ведомство также подтвердило, что при обстреле израильскими военными лагеря беженцев Эль-Магази, расположенного в центральной части сектора Газа, много человек получило ранения, некоторые в тяжелом состоянии.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло почти месяц назад. С начала боевых действий пострадали и погибли тысячи человек. ХАМАС назвал президента США Джо Байдена ответственным за атаки на жителей Газы.

Ранее израильский министр Амихай Элияху назвал возможным ядерный удар по сектору Газа. Политик выступил против поставок любой гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем ответил, что такое заявление отражает беспрецедентный преступный терроризм , практикуемый «фашистским правительством» против народа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после наказал израильского министра, который говорил об атомной бомбардировке Газы, писали зарубежные СМИ.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 14:28
Аббас в беседе с Блинкеном заявил о необходимости остановить обстрелы в Газе
Unsplash
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Режим прекращения огня в секторе Газа необходимо ввести как можно быстрее. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Палестинский лидер также призвал организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию палестинского анклава. Блинкен и Аббас встретились в Рамалле, куда американский госсекретарь приехал с официальным визитом 5 ноября.

Израильская армия заявила об уничтожении 2,5 тысячи целей в секторе Газа с 7 октября. ЦАХАЛ продолжил атаковать инфраструктурные объекты ХАМАС, а также их наблюдательные посты, командные центры и огневые точки. Израильские военные наносят удары по боевикам с помощью авиации и вступают в ближний бой с участниками палестинского радикального движения.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху сделал скандальное заявление о возможной атаке ядерной бомбой по сектору Газа. За эти слова премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях кабмина.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 13:47
Кремль назвал условия для встречи президентов России и США
РИА «Новости»
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Чтобы встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась, нужно соблюсти определенные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Сворачивание отношений двух стран произошло по инициативе американцев. Лидер Соединенных Штатов должен в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, заявил официальный представитель Кремля.

«И тогда будут вызревать условия для такой встречи», - добавил Песков.

Он подчеркнул, что общение президентов США и России может произойти при обоюдном желании. Путин неоднократно заявлял о готовности к любым контактам, заключил пресс-секретарь президента.

До этого Песков сообщил, что российско-американские отношения находятся на нуле. Однако в дальнейшем России и США придется возобновить диалог, так как от этих стран зависит мировая и стратегическая стабильность.

США Кремль Россия

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