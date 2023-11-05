Кремль назвал помощь Украине излишним грузом для Запада
Соединенные Штаты и Европа устали от излишнего груза, которым для них стала поддержка Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Официальный представитель Кремля объяснил, что речь идет о финансовом «кормлении» украинских властей, снабжении оружием и боеприпасами.
«И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи», - добавил Песков.
Даже такие мощные в экономическом плане государства, как США, не могут финансировать Украину бесконечно, отметил пресс-секретарь президента России. По его словам, у американцев полно других проблем - внутренний долг и экономическая ситуация в целом.
«Все это в какой-то момент превращается в излишний груз, который они уже не в состоянии нести», - заключил Песков.
Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что США и России придется возобновить диалог. Обе страны несут ответственность за стратегическую и мировую стабильность.