Кремль назвал настрой США враждебным к России

Он пояснил, что отношения между Россией и США ухудшались постепенно из-за того, что американцы на протяжении нескольких десятилетий наступали на российские интересы и оказывали сильное давление.

«Период президентства Байдена стал кульминацией этих двусторонних отношений. Они сейчас находятся на исторически самой низкой точке. Перспектив для выхода на территорию роста никаких», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что уже всем видно, как США стали прямыми участниками конфликта на Украине и даже не скрывают свое решение увеличить свою вовлеченность.

«Это ничем неприкрытая вражеская позиция в отношении нашей страны», - пояснил он.