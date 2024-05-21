Кремль назвал любопытной реакцию США на решение МУС по Израилю
Реакция Соединенных Штатов на решение Международного уголовного суда (МУС) по Израилю любопытна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
Он напомнил, что Россия не является участником этого статута, поэтому не признает юрисдикцию МУС.
«В целом действительно ситуация более чем любопытная в плане, наверное, отношения США, готовности использовать санкционные методы даже в отношении МУС. Весьма любопытно», - процитировало Пескова РИА «Новости».
Россия внимательно наблюдает за ситуацией и фиксирует особенности позиций всех сторон, уточнил он.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главу Минобороны Йоава Галанта призвали арестовать.
Прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил выдачу соответствующих ордеров. Причиной решения стали предполагаемые преступления израильской стороны против мирных жителей Газы.
Сам Нетаньяху раскритиковал подобную меру. Он назвал требование Хана проявлением «нового антисемитизма».