Кремль назвал контакты стран Кавказа с НАТО их суверенным правом

Читайте нас в:

Контакты стран Кавказа с НАТО - их суверенное право. Россия наблюдает за этим, но ориентируется на двусторонние отношения и имеющиеся инструменты сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Попытки Североатлантического альянса расширить влияние вряд ли способны добавить стабильность на Северном Кавказе, считает официальный представитель Кремля.

«Стремление НАТО закрепить свое присутствие на Северном Кавказе нам хорошо известно. Видно невооруженным глазом», - добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков оценил слова шефа Пентагона Ллойда Остина о вероятном конфликте НАТО и России. По словам пресс-секретаря президента, такое заявление является безответственным.

МИД России выступил за дальнейшее укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии из-за нарастающей активности НАТО в Черном море. Речь также идет о реализации планов по военному освоению альянса Грузии, сообщил RT.