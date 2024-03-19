19 марта 2024, 13:07

Кремль назвал контакты стран Кавказа с НАТО их суверенным правом

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Контакты стран Кавказа с НАТО — их суверенное право. Россия наблюдает за этим, но ориентируется на двусторонние отношения и имеющиеся инструменты сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Контакты стран Кавказа с НАТО - их суверенное право. Россия наблюдает за этим, но ориентируется на двусторонние отношения и имеющиеся инструменты сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Попытки Североатлантического альянса расширить влияние вряд ли способны добавить стабильность на Северном Кавказе, считает официальный представитель Кремля.

«Стремление НАТО закрепить свое присутствие на Северном Кавказе нам хорошо известно. Видно невооруженным глазом», - добавил пресс-секретарь.

Ранее Песков оценил слова шефа Пентагона Ллойда Остина о вероятном конфликте НАТО и России. По словам пресс-секретаря президента, такое заявление является безответственным.

МИД России выступил за дальнейшее укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии из-за нарастающей активности НАТО в Черном море. Речь также идет о реализации планов по военному освоению альянса Грузии, сообщил RT.

Кремль Дмитрий Песков Россия НАТО
19 марта 2024, 13:02
Молдавия выразила протест послу России из-за выборов в Приднестровье
РИА «Новости»
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Послу России в Кишиневе Олегу Васнецову выразили протест из-за открытия избирательных участков на территории Приднестровья во время президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдавии.

«Послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», - передали в министерстве.

Власти Молдавии разрешили России открыть лишь один избирательный участок для голосования. Однако, как сообщило РИА «Новости» , в Приднестровье было открыто шесть участков.

В начале февраля Молдавия вообще требовала не открывать избирательные участки в Приднестровье. В противном случае страна грозила ответными мерами. При этом в регионе проживают более 200 тысяч российских граждан. Ранее российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и выразили протест из-за сообщений об открытии избирательных участков для голосования.

Молдавия Россия Приднестровье Выборы Выборы президента — 2024
19 марта 2024, 12:23
Пашинян заявил об угрозе войны с Азербайджаном к концу недели
РИА «Новости»
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Если Армения не выполнит требования Азербайджана о передаче приграничных сел, война может начаться еще до конца недели. На это указал армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями населенных пунктов.

«Но я хочу описать другой сценарий. Мы можем отсюда выйти, пойти и сказать: нет этого, этого, этого. Это означает, что к концу недели начнется война», - процитировало премьера Армении РИА «Новости».

Никола Пашинян спрогнозировал, что для него все закончится упреками сельчан в бездействии.

В начале марта власти Азербайджана потребовали от Армении уйти из четырех сел, которые расположены на территории, отделенной от основной части страны. Это населенные пункты Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В Азербайджане считают, что села принадлежат им и «подлежат немедленному освобождению».

Он назвал важной задачей создание границы, которая станет преградой для стрельбы «с международной точки зрения». Пашинян пообещал, что жителей приграничных сел обеспечат всем необходимым, в том числе дополнительными компенсациями.

Армения Войны Азербайджан
19 марта 2024, 11:44
«Не было денег, пошел пешком». Российский путешественник пропал в Колумбии
Unsplash
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Путешественник из Москвы Владимир Комаров исчез в Колумбии и не выходит на связь уже два месяца. Он решил покорить одно из самых опасных в мире мест — джунгли на границе Южной и Центральной Америки. Как рассказал «360» его знакомый Алексей, Владимир пошел пешком, потому что у него «не было денег».

Как написал сам Владимир в соцсети, сквозь джунгли Дарьена проходят одни из самых опасных троп в мире. Их часто используют наркокартели или нелегальные мигранты, которые хотят попасть в США. На то, чтобы перейти эти джунгли пешком, решаются только самые отчаянные туристы.

«Мы там на связи с капитанами лодок. Но нужно найти родственников, чтобы можно было обратиться в посольство, консульство и Красный Крест. Родственников его не знаем», - пояснил Алексей.

Последнее фото путешественника было сделано в колумбийском селении Капургана. По словам собеседника «360», Владимиру предстояло преодолеть переход на лодке в порт Абаде, где «ставится штамп».

«Я тоже его проходил на лодках. Этот переход очень сложный. У меня он прошел на четырех лодках, но там в течение не очень. Переход достаточно, дорогой. У Володи не было денег, и он пешком пошел и пропал», - пояснил Алексей.

Ранее стало известно, что россиянина Артура М.

убили в Таиланде.

Путешествия Туризм
19 марта 2024, 10:22
Росрыболовство пересмотрит международные соглашения и найдет невыгодные
Unsplash
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Росрыболовство проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные. Об этом РБК рассказал руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Ревизию необходимо проводить», - подчеркнул он.

Глава Росрыболовства отметил, что вопросы выгоды или невыгоды таких соглашений - сложные, поэтому и их нужно рассматривать в комплексе. Например, существуют обменные договоренности со странами, позволяющие добывать рыбу в экономзонах.

«Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию», - добавил Шестаков.

Все соглашения рассмотрят и проанализируют в комплексе вместе с Госдумой и Совфедом.

Российский рынок сейчас по большей части наполнен отечественными морепродуктами, рассказывал Шестаков. Доля гребешков, устриц, морских ежей и других моллюсков выросла до 60-70%. Морепродукты в основном поступают из Азово-Черноморского бассейна и с Дальнего Востока.

Россия Рыбалка Дальний Восток

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