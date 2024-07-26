26 июля 2024, 13:48

Кремль напомнил об ответственности Трампа за антироссийские санкции

Global Look Press
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В вопросе санкционного давления республиканец Дональд Трамп для России мало чем отличается от других кандидатов в президенты США, потому что именно при нем начали вводить ограничения. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«В бытность президента, при Трампе, американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», - сказал он.

Песков оценил состояние отечественной экономики. Он заявил о росте показателей ВВП и отдельных отраслей. Представитель Кремля признал наличие текущих проблем, но сказал, что от них не застрахована ни одна страна мира.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать прогноз бывшего американского госсекретаря Майка Помпео о действиях Трампа в случае победы на президентских выборах в ноябре. По мнению американца, он может усилить антироссийские санкции и запустить программу ленд-лиза для Украины.

США Дмитрий Песков Международные отношения Санкции Дональд Трамп
26 июля 2024, 14:14
Харви Вайнштейна госпитализировали в США
Global Look Press
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Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн попал в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке. У мужчины диагностировали коронавирус и двустороннюю пневмонию, сообщил телеканал NBC News.

У 72-летннего Вайнштейна также диабет, высокое кровяное давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких. Об этом рассказал представитель и тюремного консультанта Крейг Ротфельд.

Вайнштейн уже жаловался на проблемы со здоровьем. В прошлый раз его госпитализировали в апреле.

Кинопродюсера приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Дополнительно мужчине дали 16 лет по обвинению в изнасиловании.

Ранее звезда отечественного кино Татьяна Васильева раскритиковала женщин , обвинивших Вайнштейна в домогательствах. По мнению артистки, некоторые из «жертв» сами вешались на продюсера.

США Домогательства Нью-Йорк Кино Женщины Тюрьмы Мужчины Изнасилования Харви Вайнштейн Коронавирус в США
26 июля 2024, 13:52
Редкое видео теракта 11 сентября появилось в Сети спустя 23 года
Global Look Press
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Видео подробного обрушения двух башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, появилось в Сети. Кадры опубликовал в YouTube японский фотограф Кей Сугимото.

«Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года», - написал он.

Мужчина заснял теракт на профессиональную камеру с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс. На кадрах видно, как от небоскребов идет густой черный дым, во время записи на заднем фоне на японском языке разговаривают несколько человек.

В комментарии к ролику автор попросил использовать видео только для «исторических архивных целей». Фотограф отметил, что запечатлел последствия теракта на камеру Sony VX2000 с телеконвертером.

В июле директор американского Федерального бюро расследований ФБР Кристофер Рэй предупредил, что в США скоро попытаются совершить теракт, как в подмосковном «Крокусе», сообщил сайт kp.ru.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в Красногорске в марте. Специалисты установили, что террористы использовали для поджога здания бензин или смешанный с маслом бензин.

США Терроризм Нью-Йорк Видео Япония
26 июля 2024, 12:51
Владелец затонувшего судна Argos Georgia уточнил данные о погибших россиянах
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Двое россиян погибли при крушении норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia в Атлантическом океане. Об этом РИА «Новости» сообщил исполнительный директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

«На борту было восемь россиян, спасены четверо, двое погибли, двое числятся пропавшими», - уточнил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о гибели трех россиян на затонувшем Argos Georgia.

Рыболовецкое судно под флагом острова Святой Елены потерпело крушение накануне. В состав экипажа из 27 человек входили моряки из пяти стран. Всего удалось спасти 13 человек. По данным СМИ, причиной ЧП могли стать высокие волны, низкая температура и сильный ветер. На судне было три спасательных шлюпки, одна из них не надулась.

Корабли Норвегия
26 июля 2024, 12:43
Сильнейшие ожоги и отравление. Мужчина погиб в пожаре на складах с пиротехникой в Болгарии
Unsplash
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Крупный пожар на складе пиротехники в Болгарии не могут потушить со вчерашнего вечера. Несколько человек пострадали, один из них скончался в больнице. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Калин Стоянов, сообщило Болгарское национальное телевидение.

«К сожалению, есть человек, который погиб после вчерашних взрывов на складах салютов возле Елина-Пелина. Это 49-летний мужчина, у которого были ожоги 35% [тела], он был сильно отравлен газами», - сказал Стоянов.

Врачи борются за жизнь 20-летней дочери погибшего, у которой 85% ожогов тела. Ее состояние очень тяжелое. На складах до сих пор находятся еще двое человек: 60-летний мужчина и 22-летний парень. Взрывы продолжают отслеживать с помощью дронов. Власти объявили частичное чрезвычайное положение.

«Ситуация успокаивается, но, по словам коллег-специалистов, температура там была более тысячи градусов», - добавил он.

Склады фейерверков загорелись вечером 25 июля, долгое время гремели взрывы. Людей начали срочно эвакуировать, проезд на дорогах перекрыли. Аэропорт Софии продолжил работать в штатном режиме, но движение поездов приостановили.

Всю ночь на месте находились аварийные бригады, пожарные, специалисты и армейская техника. Район по-прежнему оцеплен. Проверки начнутся после того, как полностью прекратятся взрывы, а пожар потушат. К месту ЧП прибыла мобильная лаборатория для измерения вредных веществ в воздухе.

Ранее утечка радиоактивной воды произошла на АЭС в Болгарии. Авария произошла из-за ошибки персонала в шестом энергоблоке станции.

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