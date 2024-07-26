Кремль напомнил об ответственности Трампа за антироссийские санкции

«В бытность президента, при Трампе, американцы начали, наверное, вот эту санкционную гонку. Во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», - сказал он.

Песков оценил состояние отечественной экономики. Он заявил о росте показателей ВВП и отдельных отраслей. Представитель Кремля признал наличие текущих проблем, но сказал, что от них не застрахована ни одна страна мира.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать прогноз бывшего американского госсекретаря Майка Помпео о действиях Трампа в случае победы на президентских выборах в ноябре. По мнению американца, он может усилить антироссийские санкции и запустить программу ленд-лиза для Украины.