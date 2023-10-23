Кремль напомнил о неприемлемости любых угроз в адрес России

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«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», - подчеркнул Песков.

Ринкевичс в минувшую пятницу, 20 октября, заявил, что если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector (в территориальных водах Финляндии), то Балтийское море могут закрыть для всех судов РФ.

Повреждения трубопровода выявили в начале октября, когда в подводной трубе упало давление, подачу газа временно перекрыли.

Центральная криминальная полиция Финляндии высказывала мнение, что Balticconnector могли повредить намеренно.