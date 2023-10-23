Кремль напомнил о неприемлемости любых угроз в адрес России
Россия не приемлет никаких угроз, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса. Он подчеркнул, что подобные заявления всегда будут неприемлемыми, сообщило РИА «Новости»
«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», - подчеркнул Песков.
Ринкевичс в минувшую пятницу, 20 октября, заявил, что если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector (в территориальных водах Финляндии), то Балтийское море могут закрыть для всех судов РФ.
Повреждения трубопровода выявили в начале октября, когда в подводной трубе упало давление, подачу газа временно перекрыли.
Центральная криминальная полиция Финляндии высказывала мнение, что Balticconnector могли повредить намеренно.