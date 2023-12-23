23 декабря 2023, 12:42

Кража работы Бэнкси в Лондоне попала на видео

Читайте нас в: Google Новости

Двое темнокожих мужчин в Лондоне похитили со столба знак «Стоп», на котором уличный художник Бэнкси дорисовал дронов. Момент кражи попал на видео, его опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Стрит-арт Бэнкси украли через час после того, как подтвердилось его авторство. Вероятно, злоумышленники планировали заработать на перепродаже работы.

Художник не объяснил, почему нарисовал на дорожном знаке три летящих дрона. Однако СМИ интерпретируют рисунок как призыв прекратить израильские удары по Газе.

Бэнкси в том числе известен антивоенными работами. В 2005 году он изобразил серию граффити на бетонной стене, отделяющей Западный берег реки Иордан от израильской территории.

Рисунки Бэнкси продают на аукционах за рекордные суммы. К примеру, «Любовь в мусорном ведре» выставляли за 25 миллионов долларов.

Ранее в украинском Гостомеле пропал стрит-арт Бэнкси , изображавший домохозяйку в противогазе.

Великобритания Бэнкси
23 декабря 2023, 12:32
Иран заподозрили в причастности к нападениям хуситов в Красном море
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Администрация президента США Джо Байдена заподозрила Иран в причастности к подготовке нападений хуситов в Красном море. Об этом агентству Reuters сообщила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Нам известно, что Иран участвовал в планировании операций в Красном море против торговых судов», - отметила она.

Уотсон отметила, что такая информация согласуется с поддержкой Ираном дестабилизирующих действий в регионе со стороны хуситов.

«Для нас это серьезный вызов, который потребует обязательного международного ответа, - подчеркнула представитель Белого дома.

Журналисты агентства обратились за комментариями к официальным лицам Ирана, они опровергли эти сведения.

Сенатор Том Коттон отмечал, что США следует вмешаться в ситуацию с нападением на торговые суда в Красном море. По его словам, если американские военные этого не сделают, то ситуация только ухудшится.

США Иран
23 декабря 2023, 11:17
Россия удержит часть взноса в ОЗХО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Россия не станет участвовать в финансировании Организации по запрещению химического оружия, которую создали под протекторатом США. Об этом РИА «Новости» сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что по обязательствам участия в Конвенции о запрещении химического оружия регулярные взносы в бюджет ОЗХО стали обязанностью каждой страны - члена ОЗХО.

«Вместе с некоторыми партнерами Россия продолжит удерживать часть своего взноса, которую технический секретариат ОЗХО направляет на финансирование навязанной США нелегитимной группы по идентификации и расследованию в интересах Запада», - сказала она.

Захарова отметила, что представителей России не переизбрали в исполнительный совет ОЗХО, однако они намерены играть на площадке самую активную роль.

«Свою задачу видим в том, что было сохранить целостность Конвенции о запрещении химического оружия и восстановить былой авторитет этой организации в будущем», - заключила представитель МИД.

Бывший сенатор Франц Клинцевич заявлял «360», что отсутствие России в исполнительном совете ОЗХО является показателем деградации здравого смысла и международного права.

США Мария Захарова Международные отношения Россия Запад
23 декабря 2023, 11:15
Израильские военные обстреляли лагерь Джабалия в Газе, десятки человек погибли
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли десятки человек, сообщил арабский телеканал Al-Jazeera.

По данным телеканала, израильские военные атаковали лагерь ракетами и артиллерией. Число погибших и раненых уточняется. Спасатели и парамедики не смогли добраться в пострадавший район.

В пятницу, 22 декабря, власти Израиля распространили директиву, по которой жители центральной Газы должны переселиться на юг анклава. Новое предписание вызвало негодование палестинцев, которые с 7 октября уже неоднократно переезжали внутри Газы.

Накануне Совбез ООН принял резолюцию, которая призывает обеспечить гуманитарный доступ в Газу. При этом в документе по требованию американских дипломатов отсутствует пункт о прекращении боевых действий.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
23 декабря 2023, 09:51
Байден отправился на праздничные каникулы
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден встретит Рождество в своей загородной резиденции, а на Новый год отправится на Карибы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент в субботу, 23 декабря, поедет в загородную резиденцию Кэмп Дэвид, где проведет рождественские праздники. Уже во вторник он вместе с супругой вернется в Белый дом», - сообщила пресс-служба.

После ночи в Вашингтоне Байдена отправится на Карибы встречать Новый год.

«В среду Байден и первая леди поедут на Виргинские острова, где останутся на новогодние праздники в Санта-Крус», - добавили в Белом доме.

В Соединенных штатах Рождество празднуют 25 декабря. В прошлый раз Байден встречал Новый год также на острове Санта-Крус.

Американский президент утвердил оборонный бюджет страны в размере 886,3 миллиарда долларов на следующий год. Из этой суммы 800 миллионов предусмотрели на поддержку киевского режима.

США Праздники Новый год Джо Байден

Новости по теме