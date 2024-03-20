Красный Крест получил обращения семей пропавших на СВО из 47 стран

«Как только семьи узнают что-то, они спонтанно звонят или отправляют электронные письма, чтобы сообщить нам об этом. Таким образом, мы обрабатываем огромное количество информации, чего очень давно не видели в МККК. Отсюда следует цифра в 130 тысяч контактов семей с МККК», - сказал он.

Жером Кассу сообщил, что организация получила сообщения от людей из 47 стран. Данные регистрировали через запросы на поиск очно или онлайн и проверяли. До 2024 года в Женеве работал международный кол-центр, теперь звонки продолжили принимать только офисы МККК в Москве и Киеве.

В 2023 году Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала МККК список россиян , пропавших без вести в зоне проведения спецоперации. Она обсудила с организацией посещение российских военнопленных.