Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников ХАМАС

«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных», - указали в публикации.

Красный Крест подчеркнул, что сотрудники организации помогали переправлять пленных из Газы на контрольно-пропускной пункт «Рафах». Таким образом МККК обратил внимание на свою роль в качестве нейтрального посредника между Палестиной и Израилем.

До этого издание Times of Israel сообщало, что к КПП «Рафах» на границе анклава и Египта отправилась группа из 13 израильских заложников. Их сопровождали представители Красного Креста.

Утром 24 ноября в секторе Газа стартовало четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и движением ХАМАС. Стороны договорились об объявлении гуманитарной паузы и прекращении огня в зоне эскалации.