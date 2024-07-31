Красный флаг мести подняли над мечетью Ирана после смерти Хании

Боеприпас сдетонировал во время испытаний на оружейном заводе в болгарском городе Костенец. Об этом сообщил местный телеканал NOVA.

По его информации, никто не пострадал, но взрыв нанес значительный материальный ущерб.

Предприятие, на котором произошло ЧП, специализируется не только на выпуске, но и на утилизации боеприпасов, а также производит гражданскую продукцию.

Издание отметило что в 2014 году на том же заводе уже был взрыв, и тогда пострадали 10 человек.

В июне мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше. Тогда погиб сотрудник предприятия. А через неделю после этого боеприпас сдетонировал на полигоне в Чехии.