Красный флаг мести подняли над мечетью Ирана после смерти Хании
Власти Ирана намекнули на подготовку мести за убийство главы политического бюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании. В знак признания, что убитый стал мучеником, а его ликвидаторы понесут ответственность, над крупнейшей мечетью Джамхаран подняли красный флаг. Об этом сообщило агентство Mehr.
Журналисты пояснили, что красный флаг называется Ялтхарат аль-Хусейн. Он символизирует пролитую кровь мученика и готовность его сторонников отомстить за убийство.
Впервые этот символ использовали после убийства в 2020 году генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касема Сулеймани.
Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во время посещения Тегерана, где проходила инаугурация нового президента страны Масуда Пезешкиана.
По данным палестинской организации , ракетный удар по месту, где находился политик, нанесла армия Израиля.
Как сообщил RT , Пезешкиан пообещал, что убийцы Хании пожалеют о своем трусливом поступке. Прощание с погибшим Исмаилом Ханией пройдет в Тегеране в четверг, 1 августа.