Краснов встретился с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ

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Краснов выразил благодарность коллеге за интерес к организации работы Генпрокуратуры России и отметил инициативу со стороны ОАЭ в установлении двустороннего сотрудничества.

«Российскую Федерацию и Объединенные Арабские Эмираты уже более 50 лет связывает тесное взаимодействие. Страны наращивают контакты по многим направлениям, включая правоохранительную сферу», - сказал он.

Также в ходе встречи генпрокурор России напомнил о взаимодействии и в рамках объединения БРИКС, участником которого ОАЭ стали в этом году. Краснов выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве России и ОАЭ.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее встретился с коллегой из Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн. Беседа состоялась на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС.