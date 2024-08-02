02 августа 2024, 00:51

Краснов встретился с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ

Читайте нас в: Google Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Абушибсом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Краснов выразил благодарность коллеге за интерес к организации работы Генпрокуратуры России и отметил инициативу со стороны ОАЭ в установлении двустороннего сотрудничества.

«Российскую Федерацию и Объединенные Арабские Эмираты уже более 50 лет связывает тесное взаимодействие. Страны наращивают контакты по многим направлениям, включая правоохранительную сферу», - сказал он.

Также в ходе встречи генпрокурор России напомнил о взаимодействии и в рамках объединения БРИКС, участником которого ОАЭ стали в этом году. Краснов выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве России и ОАЭ.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее встретился с коллегой из Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн. Беседа состоялась на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС.

Генпрокуратура РФ ОАЭ Игорь Краснов
02 августа 2024, 00:57
«Битва самообладаний». Захарова — о возвращении россиян из западного плена
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедший обмен заключенными между Россией и Западом битвой самообладаний. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«То, что многие назвали „обменом“, я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие», - написала Захарова.

Дипломат добавила, что, возможно, это также вопрос веры и надежды, что за россиянами стоит народ и государство. И то, что произошло, можно оценивать как превращение этой веры в знание, что Россия своих не бросает.

Ранее мать арестованного в США Александра Винника рассказала, что ее сына по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключенными.

До этого президент США Джо Байден назвал сделку по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича и других лиц подвигом дипломатии.

Заключенные Мария Захарова Россия Запад МИД РФ
02 августа 2024, 00:30
«Очень сильно больной». Адвокат — о здоровье возвращенного в Россию Селезнева
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев, осужденный в США на 27 лет тюремного заключения по делу о кибермошенничестве, очень сильно болен. Он содержался в условиях, которые усугубили состояние его здоровья, заявил РИА «Новости» адвокат Игорь Литвак.

« Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», - заявил представитель защиты.

В интервью «Известиям» Литвак подчеркнул, что арест Селезнева и его дело являются противоправными. По словам адвоката, в 2014 году его просто схватили в аэропорту на Мальдивах, затащили в частный самолет и увезли в США. Никакой экстрадиции не было, его просто похитили. Помимо этого, 27-летний срок обычно назначают убийцам и людям, осужденным за финансовые преступления.

Здоровье Селезнева в американских застенках серьезно пошатнулось, так как до этого он получил ранение в теракте в Марокко, где получил большие травмы. В голове россиянина установлена металлическая пластина, имеются и другие болезни. Во время переговоров по его освобождению одних только медицинских справок набралось почти 500 или 600 страниц, подчеркнул Литвак.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с возвращением домой, поблагодарив за верность Родине, присяге и долгу, добавив, что о них никогда не забывали.

США Заключенные Адвокаты Болезни Россия
01 августа 2024, 23:22
Путин поздравил вернувшихся после обмена россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент РФ Владимир Путин после встречи в аэропорту вернувшихся после обмена россиян поздравил их с возвращением домой. Цитату привело РИА «Новости».

«Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома», - сказал Путин.

Он добавил, что все связанные с военной службой граждане получат государственные награды. Также Путин пообещал провести с ними встречу, чтобы «поговорить о будущем».

Президент РФ лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в Россию в рамках обмена вернулись восемь россиян , задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.

Военные Россия Владимир Путин
01 августа 2024, 22:33
Путин встретил во Внуково вернувшихся после обмена россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт Внуково, где встретил у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Глава государства лично приехал в аэропорт, где приземлился борт», - сообщило агентство.

До этого в ФСБ заявили о возвращении на Родину восьми россиян , которые были задержаны или находились в местах заключения в ряде натовских стран.

На Родину вернулась большая группа граждан. Это Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также Вадим Соколов (Красиков) и Владислав Клюшин.

Также ФСБ опубликовала кадры посадки в автобус в Анкаре заключенных, которых обменяли на россиян. В их числе оказались Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

Германия США Заключенные Россия Владимир Путин Аэропорт Внуково Москва

Новости по теме