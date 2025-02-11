Краснов провел рабочую встречу с главой антикоррупционного агентства Узбекистана

В ходе встречи Краснов указал на схожесть подходов двух стран в решении задач в области противодействия коррупции. Он напомнил, что президенты Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев не раз говорили о союзническом характере взаимоотношений России и Узбекистана.

Генпрокурор анонсировал подписание документа о координации работы стран на международных площадках, в том числе на Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции, запланированной на декабрь в Дохе.

«Россия прошла оба цикла обзора соблюдения Конвенции ООН против коррупции, в связи с этим особо актуален вопрос о будущем данного механизма», - отметил Краснов.

Также генпрокурор поблагодарил Бурханова за диалог. После этого состоялось торжественное подписание протокола.

В сентябре 2024 года Краснов и его таджикский коллега Юсуф Рахмон подписали программу сотрудничества.