Краснов предложил обучать в России прокуроров из ЮАР
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел переговоры с национальным директором службы уголовного преследования Южно-Африканской Республики Шамилой Батойи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Глава ведомства отметил, что отношения России и ЮАР опираются на принципы стратегического партнерства, поэтому взаимодействие стран становится более разносторонним.
«Важное значение мы придаем международно-правовому сотрудничеству, выстраиваемому на принципах безусловного соблюдения международного права, равноправия и взаимного уважения», - сказал он.
Краснов отметил, что у сотрудничества России и ЮАР есть большой потенциал в рамках развития правоохранительной сферы, в том числе в рамках БРИКС.
Генпрокурор выступил с предложением направить заявки для обучения прокуроров из ЮАР, а также организовать встречу научных делегаций стран.
Также Игорь Краснов провел встречу с коллегой из Ирана Мовахеди Азадом. Генпрокурор РФ указал на значимость роли слаженной работы на многосторонних площадках.