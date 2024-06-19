19 июня 2024, 00:26

Краснов предложил обучать в России прокуроров из ЮАР

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел переговоры с национальным директором службы уголовного преследования Южно-Африканской Республики Шамилой Батойи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава ведомства отметил, что отношения России и ЮАР опираются на принципы стратегического партнерства, поэтому взаимодействие стран становится более разносторонним.

«Важное значение мы придаем международно-правовому сотрудничеству, выстраиваемому на принципах безусловного соблюдения международного права, равноправия и взаимного уважения», - сказал он.

Краснов отметил, что у сотрудничества России и ЮАР есть большой потенциал в рамках развития правоохранительной сферы, в том числе в рамках БРИКС.

Генпрокурор выступил с предложением направить заявки для обучения прокуроров из ЮАР, а также организовать встречу научных делегаций стран.

Также Игорь Краснов провел встречу с коллегой из Ирана Мовахеди Азадом. Генпрокурор РФ указал на значимость роли слаженной работы на многосторонних площадках.

Международные отношения Россия Игорь Краснов
18 июня 2024, 23:09
Краснов отметил высокий уровень партнерства России и Ирана
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с коллегой из Ирана Мовахеди Азадом. В ходе общения он отметил высокий уровень стратегического партнерства стран и выразил соболезнования из-за гибели президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Краснов акцентировал внимание на значимость роли совместной слаженной работы на многосторонних площадках, напомнив о решении Ирана стать членом БРИКС. Следующим шагом для сближения ведомств он назвал взаимодействие на уровне ведомственных учебных заведений.

Генпрокурор выразил надежду на подписание в ближайшее время меморандума о взаимопонимании между ними. Вместе с тем, он озвучил предложение в ближайшее время приступить к взаимным визитам для повышения квалификации прокурорских работников.

Накануне Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Саиф Аль-Шамси.

Санкт-Петербург Россия Иран Игорь Краснов БРИКС
18 июня 2024, 22:53
Путин и Ким Чен Ын «посоревновались» в галантности
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын устроили «соревнование» в галантности в аэропорту, когда решали, кто из них первым сядет в лимузин российского лидера. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин прилетел в Северную Корею с госвизитом. В аэропорту его лично встречал Ким Чен Ын, затем они подошли к президентскому лимузину Aurus и оба жестами стали приглашать друг друга сесть в автомобиль.

Свои жесты лидеры повторили несколько раз, в итоге Путин сел первым. После этого Ким Чен Ын с улыбкой обошел автомобиль и сел рядом с ним. Аэропорт Пхеньяна президент России и лидер КНДР покинули вместе.

Президент России пробудет в КНДР два дня. В среду, 19 июня, он проведет переговоры в различных форматах, также у него запланировано неформальное общение с Ким Чен Ыном.

Северная Корея Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
18 июня 2024, 22:13
Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой из ОАЭ Хамадом Саиф Аль-Шамси
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Саиф Аль-Шамси. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Переговоры с генпрокурором ОАЭ прошли в рамках шестой встречи руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

Предыдущая встреча генпрокуроров двух стран состоялась в апреле. Тогда стороны договорились создать рабочую группу по противодействию преступности и защите прав граждан.

Краснов выразил уверенность, что дальнейшая деятельность рабочей группы поможет противодействовать криминальным угрозам.

«В том числе в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, отмыванием преступных доходов, преступлениями в цифровой среде, включая криминальное использование виртуальных активов», - заявил Краснов.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Преступления Международные отношения Россия ОАЭ Игорь Краснов
18 июня 2024, 21:50
Захарова назвала главную проблему Европы
РИА «Новости»
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Самой большой проблемой Европы является зависимость от США, а не Россия и ее народ. Американцы сделали европейцев не просто сателлитами, а своими «царями-клиентами», которые зависят от других, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас список «amici praesidenti Americani» достаточно длинный. В него вошли все те, кто не думает о своих гражданах, а исполняет диктуемую из-за океана волю.

Дипломат также напомнила слова президента России Владимира Путина о том, что опасность для Европы исходит не от РФ, а основной угрозой стала практически полная зависимость от Соединенных Штатов.

Ранее Путин в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» написал, что Соединенные Штаты и их сателлиты открыто заявляют о своей цели - нанести России стратегическое поражение.

США Мария Захарова Европа Россия Запад МИД РФ

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