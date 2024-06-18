Краснов отметил высокий уровень партнерства России и Ирана

Краснов акцентировал внимание на значимость роли совместной слаженной работы на многосторонних площадках, напомнив о решении Ирана стать членом БРИКС. Следующим шагом для сближения ведомств он назвал взаимодействие на уровне ведомственных учебных заведений.

Генпрокурор выразил надежду на подписание в ближайшее время меморандума о взаимопонимании между ними. Вместе с тем, он озвучил предложение в ближайшее время приступить к взаимным визитам для повышения квалификации прокурорских работников.

Накануне Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Саиф Аль-Шамси.