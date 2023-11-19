«Красная черта». Словакия выступит против санкций на российское ядерное топливо для АЭС

«Красной чертой для нас является то, что там (в 12-м пакете санкций ЕС - прим. ред.) не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное топливо», - отметил он в ходе выступления на Словацком телевидении.

По его мнению, Евросоюз прислушается к позиции Словакии, в противном случае она может воспользоваться правом вето и заблокировать это положение санкционного пакета.

Министр призвал перед введением новых ограничений провести тщательный анализ их влияния не только в целом на Евросоюз, но и именно на Словакию.

Обе работающие в Словакии атомные электростанции - «Моховце» и «Богунице» - возвели при помощи СССР и России.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев предупредил, что антироссийские санкции не позволят мировой экономике расти и приведут к повышению цен.