Крах Украины через 45 дней анонсировали в Киеве

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«У Украины осталось 45 дней. Пока еще есть остатки денег, но их совсем мало. Хватит еще на октябрь, может, ноябрь еще протянуть удастся», - сказал Соскин.

Он сделал вывод что у США уже нет денег на поддержку Украины. Также по его словам, нет средств и на внутреннюю поддержку страны, на госбюджет, на пенсии и на выплаты военным.

Такое решение, как считает Соскин, в первую очередь продиктовано ориентацией Штатов на их же интересы. По его словам, никаких продвижений у ВСУ нет, потому что им нечем наступать.

Ранее Соскин заявил, что украинские войска не добились результатов в ходе летнего контрнаступления. Он отмечал, что бойцам ВСУ уже нечем стрелять и прорывать российскую оборону. По мнению Соскина, из-за той тактики, которую применяют украинские военные, у них ничего не получится захватить.