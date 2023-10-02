Крах Украины через 45 дней анонсировали в Киеве
Через 45 дней Украину ждет крах, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. К этому, по его словам, приведет принятие закона о временном финансировании работы правительства США. В документе не предусмотрено выделение средств на помощь Киеву. Свое мнение Соскин выразил на YouTube-канале.
«У Украины осталось 45 дней. Пока еще есть остатки денег, но их совсем мало. Хватит еще на октябрь, может, ноябрь еще протянуть удастся», - сказал Соскин.
Он сделал вывод что у США уже нет денег на поддержку Украины. Также по его словам, нет средств и на внутреннюю поддержку страны, на госбюджет, на пенсии и на выплаты военным.
Такое решение, как считает Соскин, в первую очередь продиктовано ориентацией Штатов на их же интересы. По его словам, никаких продвижений у ВСУ нет, потому что им нечем наступать.
Ранее Соскин заявил, что украинские войска не добились результатов в ходе летнего контрнаступления. Он отмечал, что бойцам ВСУ уже нечем стрелять и прорывать российскую оборону. По мнению Соскина, из-за той тактики, которую применяют украинские военные, у них ничего не получится захватить.