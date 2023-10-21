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Президент также заявил о готовности обеспечить устойчивую эксплуатацию контрольно-пропускного пункта.

По данным CNN , КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа откроют для поставки следующей партии гумпомощи в анклав 23 октября. Пока нет информации о разрешении на переход в Египет через «Рафах» иностранцев и лиц с двойным гражданством, которые находятся в секторе Газа.

Ранее через КПП прошли 20 грузовиков с гуманитарной помощью, доставленной международным сообществом в аэропорт города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Кроме того, еще нет договоренности об эвакуации раненых мирных жителей через КПП. Представители палестинского Красного Полумесяца пожаловались на то, что через «Рафах» не допустили к отправке в сектор Газа бензовозы с топливом.