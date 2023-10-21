КПП «Рафах» сегодня откроют для иностранцев — СМИ
Иностранцы уже в ближайшее время смогут покинуть палестинский анклав через КПП «Рафах» на египетской границе. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
По информации канала, КПП «Рафах» откроется для иностранных граждан уже сегодня, 21 октября. Как долго будет открыт выезд, не сообщается.
Пока через КПП начали заезжать машины с гуманитарным грузом. Они доставят в сектор Газа продовольствие и медикаменты для пострадавших от обстрелов жителей. Контрольно-пропускной пункт преодолели уже около 20 грузовиков.
Из-за авиаударов в секторе Газа погибли более четырех тысяч человек и пострадали еще не менее 14 тысяч. Многие мирные жители оказались заблокированы под обломками разрушенных зданий. Без вести пропали около четырех тысяч человек. Кроме того, семь больниц и 21 медицинский центр оказались выведены из строя.