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По информации канала, КПП «Рафах» откроется для иностранных граждан уже сегодня, 21 октября. Как долго будет открыт выезд, не сообщается.

Пока через КПП начали заезжать машины с гуманитарным грузом. Они доставят в сектор Газа продовольствие и медикаменты для пострадавших от обстрелов жителей. Контрольно-пропускной пункт преодолели уже около 20 грузовиков.

Из-за авиаударов в секторе Газа погибли более четырех тысяч человек и пострадали еще не менее 14 тысяч. Многие мирные жители оказались заблокированы под обломками разрушенных зданий. Без вести пропали около четырех тысяч человек. Кроме того, семь больниц и 21 медицинский центр оказались выведены из строя.