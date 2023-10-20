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«Только что [генсек ООН Антониу] Гутерриш призвал как можно скорее отправить товары, медицину в сектор Газа. До сих пор нет», - подчеркнул дипломат.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщал, что еврейское государство «может заявить об открытии» КПП «Рафах» 20 октября как для эвакуации людей, так и для передачи гуманитарной помощи.

Если пункт не откроют, по его словам, Израиль готов пойти на «операцию по пропуску» груза и горожан.

По данным агентства Maan , первые фуры с гуманитарной помощью должны поехать через КПП в сектор Газа 20 октября. Контролировать пропуск машин будет Гутерриш. Всего через пункт на границе анклава и Египта проедут 20 грузовиков.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль назвал условие для проведения переговоров. По его словам, стороны конфликта должны одновременно прекратить боевые действия.