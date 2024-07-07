«Котострофа». У живущего на Даунинг-стрит кота Ларри появится нежданный сосед

«Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо „обожают“ его дети», - говорится в публикации.

Как заявила изданию специалист по поведению кошек Ники Треворроу, на Даунинг-стрит может возникнуть напряженность, если Ларри ощутит угрозу со стороны соседа. По ее словам, первое время их можно подержать в разных помещениях, чтобы они еще до своей встречи привыкли к запаху друг друга.

Кота Ларри взяли из приюта в 2011 году, он прославился боевым характером. В 2022 году прогнал большую лису с территории резиденции, а еще целых четыре года враждовал с бывшим главным мышеловом МИД страны - котом Палмерстоном.

Ранее на странице кота Ларри в соцсети X сообщили, что он напоследок нагадил в ботинок премьера Риши Сунака.