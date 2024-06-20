20 июня 2024, 00:53

Котлеты с пюрешкой? Чем угостили Путина на приеме Ким Чен Ына

РИА «Новости»
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Президенту России Владимиру Путину и другим членам правительственной делегации на приеме в Пхеньяне предложили блюда традиционной корейской кухни. Меню государственного приема опубликовало РИА «Новости».

В качестве холодных закусок участникам делегации предложили заливную утиную печенку с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром.

На горячее - тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, тушеную в виде белого цветка треску, жареную баранину, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой. А на десерт гости приема угостились мороженым из голубики и шоколадным печеньем.

Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. После результате переговоров с лидеров КНДР Ким Чен Ыном стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Документ, в том числе, предполагает, что Россия и КНДР будут поддерживать друг друга в случае внешней агрессии.

Ким Чен Ын Россия КНДР Переговоры Владимир Путин
19 июня 2024, 23:54
Опасались глобального потепления, а подвели мир к ядерной катастрофе. О чем думает Запад?
Pxhere
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На Западе все время говорили о риске глобального потепления, а теперь лидеры этих же стран подводят мир к ядерной катастрофе. На это в соцсети X указал предприниматель и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Те же самые лидеры, которые говорили, что антропогенное изменение климата уничтожит планету в далеком будущем, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году» - заметил он.

Дотком увидел в сложившейся ситуацию некоторую иронию.

В беседе с главами международных информационных агентств президент России Владимир Путин отвечал на вопрос о риске ядерной войны и близости к ней мира. Глава государства подчеркнул, что страну все время хотят обвинить в «размахивании ядерной дубинкой». Хотя тему ядерного оружия и вероятности его использования поднимают именно журналисты, а не он сам.

В НАТО уже перешли к откровенным угрозам России своим ядерным арсеналом, не думая о последствиях. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что члены блока должны показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам.

Эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с 360.ru отмечал, что НАТО еще больше нагнетает ситуацию учениями на границах Союзного государства.

Ядерное оружие Россия Запад НАТО Глобальное потепление
19 июня 2024, 23:26
Краснов обсудил с прокурорами стран БРИКС цифровую безопасность
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор России Игорь Краснов обсудил с коллегами из стран БРИКС проблему цифровой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошла шестая встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Генпрокуроры обсудили цифровую безопасность и современные цифровые решения для борьбы с преступностью. В заседании приняли участие делегации из Китая, Египта, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Эфиопии и Индии.

Председателем делегации стал генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, совместная работа стран БРИКС поможет защитить их граждан от трансграничной преступности, терроризма и экстремизма.

Участники заседания обсудили использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в борьбе с преступностью. Стороны договорились обобщить лучшие практики по использованию цифровых решений в сфере безопасности и провести обучающие мероприятия.

Россия предложила создать в прокурорских службах стран БРИКС англоговорящие контактные пункты для оперативных межгосударственных связей. Остальные участники заседания эту идею поддержали.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Египет Индия Бразилия Международные отношения Россия ОАЭ Иран Китай Игорь Краснов БРИКС
19 июня 2024, 22:16
Кейт Миддлтон обвинили в попытке симулировать рак
РИА «Новости»
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Интернет-пользователи заподозрили жену принца Уильяма Кейт Миддлтон в том, что она якобы симулировала онкологическое заболевание. Об очередной теории заговора, возникшей вокруг британской монаршей семьи, написало издание news.com.au.

Новые слухи, касающиеся состояния принцессы Уэльской, распространились в соцсети X после ее появления на публике. В субботу, 15 июня, Миддлтон вместе с мужем и детьми посетила ежегодный парад Trooping the Colour. Это был ее первый выход в свет с декабря 2023 года. В марте принцесса сообщила, что проходит лечение от рака.

Прекрасный внешний вид и улыбка Кейт на празднике привели некоторых пользователей к выводу, что принцесса симулирует рак. Ее обвинили в том, что вместо химиотерапии она перенесла операцию по подтяжке лица. А вся история с онкологическим заболеванием, по их версии, придумана для того, чтобы скрыть пластику. В качестве доказательства авторы этих слухов сравнивают старые и новые фотографии Кейт, уверяя, что выглядеть она стала лучше прежнего.

Ранее Кейт Миддлтон рассказала, как проходит ее лечение от рака. По словам принцессы, она добилась значительного прогресса, но у нее бывают как «хорошие, так и плохие дни». Тогда же Кейт призналась, что хочет принять участие в параде в честь дня рождения короля Карла III.

Праздники Великобритания Королевская семья Британии Рак Онкология
19 июня 2024, 21:54
Путин прибыл во Вьетнам с госвизитом
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет российского лидера совершил посадку в аэропорту Ханоя. Глава государства прилетел в Ханой из Пхеньяна после своего визита в КНДР.

В Ханое у Путина запланированы переговоры с руководителями Вьетнама - генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Россия Владимир Путин Вьетнам

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