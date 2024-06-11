«Кот в мешке». Небензя объяснил, почему Россия не поддержала резолюцию о перемирии в Газе

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«У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые конторы до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны», - сказал он.

По словам Небензи, авторы резолюции не раскрыли СБ ООН деталей договоренностей, членам Совета «по сути предложили кота в мешке».

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН поддержал резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. Антикризисный план одобрили 14 стран. Россия решила воздержаться.