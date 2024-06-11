11 июня 2024, 02:41

«Кот в мешке». Небензя объяснил, почему Россия не поддержала резолюцию о перемирии в Газе

РИА «Новости»
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Условия сделки по перемирию в секторе Газа, которые изложили в принятой СБ ООН резолюции, никто не знает, кроме посредников в переговорном процессе. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости».

«У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые конторы до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны», - сказал он.

По словам Небензи, авторы резолюции не раскрыли СБ ООН деталей договоренностей, членам Совета «по сути предложили кота в мешке».

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН поддержал резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. Антикризисный план одобрили 14 стран. Россия решила воздержаться.

США Россия ООН
11 июня 2024, 03:23
Пограничникам США приказали немедленно депортировать нелегальных российских мигрантов
Pixabay
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Пограничная служба в штате Калифорния получила указание немедленно депортировать задержанных нелегальных мигрантов из России и еще пяти старн бывшего Советского Союза. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

Пограничная служба в штате Калифорния получила указание немедленно депортировать задержанных нелегальных мигрантов из России и еще пяти старн бывшего Советского Союза. Об этом сообщила газета New York Post , ссылаясь на внутренний документ.

«Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США», - процитировало издание.

Мигранты из остальной части восточного полушария имеют возможность пребывать в США на время разбирательства их дел, отметили в газете.

Помощники бывшего президента США Дональда Трампа составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Согласно прогнозам, власти могут депортировать около 20 миллионов человек.

Грузия США Мигранты Молдавия Россия
11 июня 2024, 03:14
Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена по делу о незаконной покупке оружия
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Коллегия присяжных по делу сына президента США Джо Байдена Хантера не смогла вынести вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия. Рассмотрение вопроса перенесли, сообщил телеканал CNN.

«Присяжные на суде над Хантером Байденом были отпущены <…> суд и обсуждения возобновятся во вторник утром», - отметили журналисты.

Хантеру Байдену предъявили обвинение в приобретении огнестрельного оружия при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. В случае подтверждения вины ему грозит срок до 25 лет лишения свободы.

Большое жюри суда в штате Делавэр утвердило выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену в правонарушениях, связанных с оружием и наркотиками, в октябре 2023 года.

США Наркотики Суд Оружие Джо Байден
11 июня 2024, 00:16
СБ ООН поддержал проект резолюции США о перемирии в Газе
РИА «Новости»
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Совет безопасности ООН одобрил резолюцию США о поэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале организации.

Поддержали американский антикризисный план 14 стран, Россия при этом воздержалась.

Он включает в себя незамедлительное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы, освобождение израильских заложников и арестованных палестинцев. В дальнейшем предполагается бессрочное прекращение боевых действий и, наконец, постепенное восстановление сектора Газы.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие Израиля обязаны прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

США Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины
10 июня 2024, 23:50
Российские регионы примут трудовых мигрантов из Афганистана
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Несколько регионов России примут трудовых мигрантов из Афганистана. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

«Чечня и Татарстан, а также другие республики [в составе РФ] предложили нам реализовать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе», - привело его слова Национальное радио и телевидение Афганистана.

Умари отметил, что эту тему обговорили на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее российский лидер Владимир Путин провел диалог по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Коллеги подняли ряд вопросов, в том числе о миграционной сфере.

В марте стало известно, что в Амурской области запретят трудовым мигрантам работать в сфере перевозок. Правило начнут соблюдать в 2025 году. Также власти могут ограничить возможности иностранцев в работе в области потребительского рынка.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Мигранты Россия Работа ПМЭФ-2024

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