Космический модуль США Odysseus успешно высадился на Луне

Беспилотный лунный посадочный модуль прилунился 23 февраля в 02:23 по московскому времени. На борту - приборы НАСА, которые собирают данные о среде. Работу модуля запустили в преддверии начала космической программы по высадке людей на Луну, намеченной на 2026 год.

В конце 2023 года стало известно о планах России и Китая совместно построить Международную научную лунную станцию и осваивать Луну, а также помогать в этом другим государствам.

По данным американских ученых, Луна из-за остывающего ядра постепенно усыхает , на спутнике случаются лунотрясения, которые значительно слабее земных, но могут длиться часами. Землянам, впрочем, ничего не грозит - лишь появляется почва для новых исследований.