Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет

Запуск состоялся в 07:02 по времени Восточного побережья США (16:02 по московскому времени). По расчетам компании, в случае идеального хода тестового полета, корабль должен совершить вращение вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.

Starship представляет собой двухступенчатую сверхтяжелую ракету, которая предназначена для того, чтобы открыть человечеству путь на Луну и Марс. Корабль должен стать самым мощным в истории.

Во время первого испытательного полета 20 апреля двигатель ракеты нанес большой урон стартовой площадке. На этот раз SpaceX улучшила систему ее защиты.

Ранее в SpaceX сообщили, что ракета Falcon 9 удачно вывела на орбиту телескоп Euclid. Аппарат Европейского космического агентства запустили с базы Космических сил США во Флориде.