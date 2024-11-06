«Кошмарный сценарий». В Британии заявили об угрозе катастрофы в США

Опросы уже показывают, что борьба будет напряженной. Кроме того, независимо от исхода результаты начнут оспаривать в ключевых штатах, где будут пересчитывать голоса. Ван Онселен также не исключил, что голоса коллегии выборщиков разделятся поровну.

По его словам, политика США в настоящее время нестабильна. Помимо этого, следует учесть, что говорят друг о друге кандидаты в президенты, а также вспомнить утверждения об украденных выборах 2020 года, которые привели к беспорядкам в Капитолии.

«Затянувшийся процесс определения следующего президента создаст огромную напряженность. И именно здесь может развернуться потенциальный кошмарный сценарий», - предупредил он.

Ранее жители Нью-Йорке устроили одиночные пикеты у здания башни Trump Tower, причем там собрались и противника Трампа, и его сторонники.