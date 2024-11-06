06 ноября 2024, 05:55

«Кошмарный сценарий». В Британии заявили об угрозе катастрофы в США

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Соединенные Штаты могут погрузиться в «полный гражданский хаос» в случае затягивания оглашения победителя на президентских выборах. Таким мнением поделился в статье для британской газеты Daily Mail политический редактор Питер Ван Онселен.

Опросы уже показывают, что борьба будет напряженной. Кроме того, независимо от исхода результаты начнут оспаривать в ключевых штатах, где будут пересчитывать голоса. Ван Онселен также не исключил, что голоса коллегии выборщиков разделятся поровну.

По его словам, политика США в настоящее время нестабильна. Помимо этого, следует учесть, что говорят друг о друге кандидаты в президенты, а также вспомнить утверждения об украденных выборах 2020 года, которые привели к беспорядкам в Капитолии.

«Затянувшийся процесс определения следующего президента создаст огромную напряженность. И именно здесь может развернуться потенциальный кошмарный сценарий», - предупредил он.

Ранее жители Нью-Йорке устроили одиночные пикеты у здания башни Trump Tower, причем там собрались и противника Трампа, и его сторонники.

США Дональд Трамп Беспорядки Выборы президента США Камала Харрис Выборы
06 ноября 2024, 05:27
В Нью-Йорке митингующие устроили пикеты возле башни Trump Tower
РИА «Новости»
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Жители Нью-Йорка провели одиночные пикеты у здания башни Trump Tower на фоне проходящих в США выборов. Об этом сообщили «Известия».

Как рассказал корреспондент издания Антон Золотницкий, у здания собрались противники кандидата в президенты США от республиканцев. Они считают, что Дональд Трамп замешан в связях с Россией. При этом возле башни находятся и сторонники бывшего главы государства.

«Сегодня я проголосовала за Трампа в третий раз», - рассказала американская избирательница.

Свой выбор она объяснила тем, что политик предлагает наиболее практичные решения по трем ключевым пунктам - экономике, преступности и проблемы с иммиграцией. Кроме того, она считает, что Трамп поддерживает «простых работяг, как она сама».

Ранее появилась информация, что республиканец первым преодолел отметку в 100 голосов выборщиков, в то время как его соперница от демократов Камала Харрис смогла заручиться только 71. Для победы на выборах требуется получить 270 голосов.

США Нью-Йорк Дональд Трамп Митинги Выборы президента США
06 ноября 2024, 05:05
Злобная клевета. Дипломаты развеяли миф о российском вмешательстве в выборы
РИА «Новости»
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Россия не вмешивалась в проведение выборов президента США. Американские спецслужбы оклеветали страну, заявила пресс-служба посольства в Вашингтоне.

Дипломаты опровергли информацию о том, что Россия причастна к тиражированию роликов об электоральных нарушениях в США. Посольство не получило от официальных лиц никаких доказательств, расценило обвинения как «очередную пустышку» и заявило о появлении традиции накануне американских выборов обвинять внешние силы во влиянии на них.

«Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других государств, включая США. <…> Все инсинуации о „российских происках“ - злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе Соединенных Штатов», - сказали дипломаты.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер обвинил Россию в попытке сорвать выборы. По его мнению, из-за ее вмешательства спецслужбы объявили эвакуацию с двух избирательных участков в округе Фултон.

США Дипломатия Россия Выборы президента США Выборы
06 ноября 2024, 02:11
Первые избирательные участки закрылись в США
РИА «Новости»
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Первые участки перестали принимать избирателей на президентских выборах в США в 18:00 по местному времени в штатах Индиана и Кентукки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Последними избирательные участки закроют на Гавайях и Аляске, где основное голосование завершится в 08:00 по московскому времени.

Согласно данным The Associated Press , Дональд Трамп лидирует в штате Индиана с 71,5%, у Харрис - 26,7%. Республиканец также лидирует в штате Кентукки с 63,4%, у его соперницы - 35,5%. В настоящее время подсчитаны около 2% голосов.

Выборы президента США стартовали во вторник, 5 декабря. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, от Республиканской участвует экс-президент Дональд Трамп.

Ранее обнародовали прогноз, согласно которому Трамп может победить в Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. В своем видеообращении он заявил об ожидании «большой победы».

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы Демократическая партия США Республиканская партия США
06 ноября 2024, 00:52
Трамп обогнал Харрис в большинстве колеблющихся штатов — опросы
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп может одержать победу в большинстве колеблющихся штатов. Такой прогноз опубликовал сайт RealClearPolitics.

По данным аналитиков, Трамп на сегодняшний день значительно опережает свою оппонентку Камалу Харрис в пяти штатах: на 2,8 процентных пункта в Аризоне, на 1,3 - в Джорджии, на 1,2 - в Северной Королине, на 0,6 в Неваде и на 0,4 в Пенсильвании.

Харрис сохраняет незначительное преимущество в Мичигане (0,5 процентного пункта) и в Висконсине (0,4).

Если прогноз экспертов окажется верным, то это с высокой долей вероятности может принести победу Трампу.

В штабе республиканца заявили, что объявление результатов выборов задержится. Но в нескольких ключевых штатах итоги станут известны уже в ближайшее время. Они дадут представление о ходе выборов.

Трамп ранее заявил, что уверен в своей победе. Он также добавил, что доволен своей избирательной кампанией.

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