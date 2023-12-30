Кошка в США спасла хозяйку от разъяренного мучителя

Происшествие случилось 25 декабря в городе Сан-Антонио. Пострадавшая объяснила, что несколько лет назад завела роман с 60-летним Натаниелем Чарльзом Деруэном. Когда у возлюбленного сгорел дом, женщина позволила ему недолго пожить у нее.

В день нападения Деруэн захотел воспользоваться машиной американки, однако та не позволила взять автомобиль. В итоге мужчина разозлился, бросил ее на кровать, схватил за шею и стал душить.

Все это произошло на глазах у кошки. Когда она поняла, что хозяйка в беде, то прыгнула на обидчика. Деруэн боялся котов и растерялся. В момент его замешательства женщина выбежала из дома и побежала в сторону полицейского участка.

Потом правоохранители арестовали мужчину и обвинили в нанесении телесных повреждений человеку в пожилом возрасте. Сейчас Деруэн под стражей, ему назначили залог в 35 тысяч долларов (чуть больше трех миллионов рублей). Ранее подозреваемого уже судили за бытовое насилие.

Кошки в России тоже отличаются отвагой. Ранее в селе Городищи Нижегородской области усатый зверь спас хозяев от ночного пожара. Питомец почувствовал запах и разбудил спящего домочадца.